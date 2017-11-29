Как получить грин-карту США

Грин-карты могут быть нескольких видов: постоянные или временные, а также условные или безусловные

Грин-карта предполагает возможность легально проживать на территории США. Статус постоянного резидента получить не так просто. Для этого необходимо быть ребёнком американского гражданина или близким родственником, квалифицированным либо неквалифицированным работником, иметь желание и возможность инвестировать средства в государственную экономику или быть абитуриентом учебного заведения, расположенного в США.

Для каждой отдельной категории имеется своя квота на год. Кроме того "зелёную" карту можно выиграть. Такой шанс, благодаря этнической лотерее, может получить каждый беженец. Избежать бюрократических проволочек при оформлении и упростить процесс поможет иммиграционный адвокат в США. Заручившись поддержкой профессионала, можно оптимизировать полезное время и за короткий срок добиться положительного результата.

Грин-карты могут быть нескольких видов: постоянные или временные, а также условные или безусловные. Предпоследние выдаются тем, кто желает заключить брак с гражданином Америки. Если отношения сохраняются более чем два года, то она автоматически становится безусловной.

Процесс получения "зелёной" карты довольно трудоёмкий. Изначально нужно заполнить заявку стандартного образца на получение почётного статуса резидента и приобщиться к числу обладателей визы. По истечении шести месяцев необходимо посетить страну и подать петицию на оформление грин-карты. Если не сделать этого своевременно, то возможность будет упущена. Исходя из оснований получения, процесс наполняется дополнительными процедурами и стадиями. Заявитель должен предъявить все необходимые документы по запросу.

Грин-карта даёт возможность нормально жить и работать на территории США, а также получать образование и пользоваться всеми благами, которые предоставляет государство. По истечении пяти лет владелец документа вправе подать петицию на приобретение статуса американского гражданина. Однако для этого нужно существовать в рамках закона и исправно платить налоги.

Получить "зелёную" карту имеется шанс у каждого. Главное, разработать правильную стратегию.