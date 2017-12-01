Лучше заграницы. Составлен рейтинг российских городов, где можно отдохнуть на Новый год

Новогодние праздники несут волшебство и незабываемые впечатления для детей и взрослых. Но порой, так же «по волшебству», улетучиваются и деньги из кошелька россиян

Украшения, подарки, угощения и новогодние программы требуют немалых вложений и больно бьют по бюджету граждан. Однако немало людей стараются организовать себе приятное времяпровождение, отправляясь в путешествия.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга с сайта spbvedomosti.ru

Туроператоры составили рейтинг российских городов, где можно незабываемо и недорого отдохнуть в новогодние праздники. В список попали Ижевск, Смоленск, Великий Новгород, Воронеж, Саратов, Новосибирск, Чебоксары, Белгород, Липецк и Киров.

Самым бюджетным для новогоднего путешествия в 2018 году, по данным отечественного сервиса бронирования отелей и квартир Twil, стал Смоленск. Жилье на каникулы там бронируют в среднем на двое суток, обходится оно дешевле 1 500 рублей за ночь.

«Смоленск – город хоть и небольшой, но очень уютный, - согласился с составителями рейтинга член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов. - Город располагает немалым количеством площадок, способных предоставить россиянам возможность с размахом отметить великий русский праздник».

Второе место в рейтинге у Великого Новгорода, где встречу Нового Года с видом на озеро Ильмень можно совместить с экскурсиями в Детинец и на Рюриково Городище. Обширная новогодняя программа под названием «Сказочное Новогодье» планируется в новгородском музее-заповеднике «Витославицы». Стоимость билетов на данное мероприятие для взрослых составляет 350 рублей, семейный билет для семьи из двух взрослых и двух детей составляет 700 рублей. Предусматриваются скидки для пенсионеров, студентов и школьников, для этих категорий граждан цена билета составит 250 рублей.

На новогодние праздники в городе пройдут интересные экскурсии, самой популярной из которых является автобусная экскурсия «Сказания и тайны Новгородской земли», главными объектами посещения которой стали древнее урочище Перынь, где когда-то находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян – капище бога Перуна и Свято-Юрьев и Десятинный монастырь. Стоимость такой экскурсии для взрослых составит 500 рублей, а для детей и льготных категорий граждан – 250. Также горожанам и гостям города будет предложен мастер-класс по росписи новогоднего шара и матрешки, 500 и 680 рублей соответственно.

Фото с сайта smolensk-i.ru

Бронза по экономности – у миллионного Воронежа. Большого количества достопримечательностей, как в других городах, здесь не найти, но скучать его гостям не придется. На центральной площади города по традиции будет установлена шикарно украшенная елка, организованы масштабные гуляния. Тысячи горожан и гостей города съезжаются сюда в ожидании боя курантов и поздравляют друг друга.

А дальше в топе города, где экономия на стоимости апартаментов нивелируется расходами на дорогу: Новосибирск, получивший статус окружного центра Сибири, несмотря на 30-градусный мороз также порадует горожан и приезжих яркой новогодней программой, обилием горок и катков в центре. Люди в новогоднюю ночь здесь до 4 утра любуются фейерверками и катаются на горках. Также уже традицией стала специальная новогодняя программа в городском кабаре. Бар «Бродячая собака» также не оставит равнодушными посетителей, в этом популярном и востребованном месте города сочетаются музыкальная, литературная, театральная и интеллектуальная составляющая. Цена за входной билет на новогоднюю программу составляет 5500 рублей, в стоимость чего входит и банкет. В этом году посетителей бара ожидает выступление стёб-арт студии «Ха!Мы», в составе которой популярные артисты города.

Далее идет Ижевск. В Новый год в столице Удмуртии предлагается экскурсия по новогоднему городу. Стоимость ее составляет для взрослых – 1850 рублей, а для детей до 14 лет – 1650. Одна из главных достопримечательностей города – зоопарк, который считается самым крупным в Приволжье, его площадь составляет 16 гектаров. В новогодние праздники входной билет в зверинец стоит 250 рублей, предусмотрены индивидуальные программы.

Из городов, в которых есть, что посмотреть на Новый Год, и дорога из Москвы к которым не займет много времени, в топ-10 не попал ни Владимир, ни Тула, ни Тверь, ни Ярославль, ни Кострома. Между тем, для жителей столицы появился интересный туристический проект «Travel Card» («Карта Путешественника». Проект охватывает Столицу, город Тулу и три города Московской области (Сергиев Посад, Коломну и Дмитров).

Для примера, карта туриста «Travel card-Тула» представляет собой единый льготный абонемент, в который включены: проезд на скоростной электричке «Ласточка» Москва-Тула-Москва, обзорная экскурсия по городу до Тульского кремля, входные билеты в 15 музеев региона, 10 мастер-классов, 7 квестов, скидки в кафе и сувенирных магазинах, поездка на такси с лимитом. Оформить карты туриста можно онлайн, что существенно экономит время планирования поездки.

Что касается остальных городов, то в список бюджетных путешествий они не попали не случайно. Согласно данным Booking.com по состоянию на 24 ноября, во Владимире раскуплено 76% номеров на первые дни новогодних каникул. Остались далеко не бюджетные варианты. В Ярославле ситуация немногим лучше – забронировано 73% номеров в отелях. В Костроме, на родине Снегурочки, и вовсе свободно осталось всего 21% гостиничного фонда, 79% – выкуплено.

В Туле и Твери ситуация с отелями лучше. Бюджетные номера еще вполне можно найти в пределах трех тысяч рублей за ночь на каникулы. У обоих городов на новогодние праздники достойные программы. Главным развлечением для гостей Тулы и жителей города в этом году станет искусственный каток, который появится по поручению губернатора Алексея Дюмина. С 19 декабря 2017 года по 7 января 2018 года на главной площади Тулы пройдут праздничные новогодние мероприятия. Для жителей и гостей города будут организованы праздничные представления, аттракционы, зимний кинотеатр, музыкальные вечера и дискотеки на катке. 7 января состоится Рожественская сказка – яркое шоу, включающее в себя театрализованные интермедии, интерактивные игры, конкурсы, фейерверк.

В Твери также гирлянды уже начали монтировать на улицах города. Кроме прошлогодних украшений обещают и новые арт-объекты. В центре установят светодиодную арку, а на площади Конституции – пятиметровую светящуюся фигуру медведя с подарками.

«Cам по себе принцип празднования Нового Года не в Москве намного лучше, чем в столице, - говорит депутат Власов. - В Москве, конечно, хорошо, но ежегодное однотонное празднование Нового Года с одними и теми же атрибутами проигрывает замечательному празднику с семьей где-нибудь в регионах. Многим не нравятся крупные города, большинство предпочитают уездные. Есть такие граждане, которые приобретают большой дом перед праздниками, а потом сдают его. За несколько новогодних праздников он себя окупает».

Фото с сайта pg11.ru

Праздничный бюджет сервиса бронирования отелей и квартир Twil предусматривал от 1,5 до 2 тысяч за ночь за апартаменты. В топ таким образом автоматически не попал Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза, Сочи с горнолыжными курортами, дождливый, но популярный Петербург и Москва.

Провести Новый Год в России, не выезжая заграницу, ранее призывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Его призыв поддержал Дед Мороз.