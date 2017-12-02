1 декабря на ВДНХ открылся Главный каток страны

Всемирной академией рекордов он признан самым большим в мире катком с искусственным льдом: площадь ледового покрытия составляет более 20 тыс. кв. м, а вместе с прилегающей инфраструктурой он занимает почти 70 тыс. кв. м. Одновременно каток может вместить 4,5 тыс. человек, а в день всего он готов принять до 20 тыс. гостей. Для того чтобы объехать весь каток по периметру — а это дистанция длиной больше 1,5 км - понадобится 15–17 минут.

© KM.RU, Татьяна Бывшук. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пресс-открытии катка приняли участие знаменитые российские фигуристы - двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Мария Петрова и Алексей Тихонов

Мария Петрова и Алексей Тихонов

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Они представили фрагменты новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес».

Илья Авербух

Вместе с именитыми спортсменами на лед вышла юная фигуристка Екатерина Куракова, которая исполнила в ледовом шоу главную роль.

Екатерина Куракова

Екатерина Куракова

К зимнему сезону-2017/2018 на катке подготовлена интересная программа для всей семьи — как для детей, так и для взрослых.

Например, по пятницам в 18:00 желающие смогут принять участие в танцах на льду. Утро субботы и воскресенья (10:00) будет начинаться с зарядки на коньках. Все утренние разминки сезона будут разными: от зарядки для чемпионов и студенческой до зарядки для представительниц прекрасного пола накануне 8 марта.

Фото: © KM.RU, Татьяна Бывшук

ФОТОРЕПОРТАЖ (30 фото)