Путин объявил о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Россия в целом готова открыть прямое авиасообщение с Египтом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что для этого необходимо подписать соответствующий межправительственный протокол. «Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время», - цитирует агентство президента.

Глава Минтранса Максим Соколов, в свою очередь, заявил, что его ведомство и правительство России готовы подписать документ на текущей неделе. По его словам, все зависит от египетской стороны.

Авиасообщениес Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» на Синайским полуостровом. На его борту находились 224 человека, все они погибли. Причиной трагедии стал теракт.

