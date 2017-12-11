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Путин объявил о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

18:23 11.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Россия в целом готова открыть прямое авиасообщение с Египтом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что для этого необходимо подписать соответствующий межправительственный протокол. «Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время», - цитирует агентство президента.

Глава Минтранса Максим Соколов, в свою очередь, заявил, что его ведомство и правительство России готовы подписать документ на текущей неделе. По его словам, все зависит от египетской стороны.

Авиасообщениес Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» на Синайским полуостровом. На его борту находились 224 человека, все они погибли. Причиной трагедии стал теракт.
 

Темы: Россия, Египет, Туристические маршруты и направления, Министерство транспорта РФ, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 20:48
Гость: Зоя

Рейс из Шарм-эш-Шейха(Египет) авиакомпании Когалымавиа 31 октября 2015 года забыт.
А я напомню - пассажиров 217, экипаж 7, выживших - 0.
В том числе 25 детей.
Самая маленькая погибшая- Дарина Громова, 10 месяцев.
+
Кто на новенького?
11.12.2017, 20:33
Гость: Может,

хватит "ваньку валять"?
Нормальные страны давным-давно возят туристов и в Хургаду и В Шарм.
Честно говоря, не оставляет ощущение, что этот несчастный самолет взорвал "кое-кто", чтобы получше Египту руки выкрутить. И с АЭС и с военными базами.
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