Москва и Каир договорились о возобновлении авиасообщения

Главы Минтранса России и Министерства гражданской авиации Египта Максим Соколов и Шериф Фатхи подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Через 30 дней начнется временное применение протокола. По словам Соколова, это первый шаг на пути к восстановлению авиасообщения.

Египетский министр, в свою очередь, заявил, что полеты между Каиром и Москвой будут открыты с 1 февраля 2018 года. После этого сторонам предстоит решить вопрос, касающийся чартерных рейсов на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду, передает РИА «Новости». По мнению туроператоров, полеты туда начнутся через один-два месяца после открытия Каира.

Авиасообщение с Египтом было прервано после катастрофы лайнера компании «Когалымавиа» в ноябре 2015 года. Причиной крушения стал теракт на борту. В результате погибли 224 человека. В начале текущей недели президент России Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению авиасообщения.

