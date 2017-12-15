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Москва и Каир договорились о возобновлении авиасообщения

19:11 15.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Главы Минтранса России и Министерства гражданской авиации Египта Максим Соколов и Шериф Фатхи подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Через 30 дней начнется временное применение протокола. По словам Соколова, это первый шаг на пути к восстановлению авиасообщения.

Египетский министр, в свою очередь, заявил, что полеты между Каиром и Москвой будут открыты с 1 февраля 2018 года. После этого сторонам предстоит решить вопрос, касающийся чартерных рейсов на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду, передает РИА «Новости». По мнению туроператоров, полеты туда начнутся через один-два месяца после открытия Каира.

Авиасообщение с Египтом было прервано после катастрофы лайнера компании «Когалымавиа» в ноябре 2015 года. Причиной крушения стал теракт на борту. В результате погибли 224 человека. В начале текущей недели президент России Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению авиасообщения.
 

Темы: Россия, Египет, Туристические маршруты и направления, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 21:26
Гость: АРП

БАРАНЫ НА СТАРТ!!! ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ СЕКС ТУРИЗМА...
15.12.2017, 20:53
Гость: Ну, вот.

Договорились о строительстве АЭС - открыли полеты в Каир.
Теперь нужно договориться об открытии военной базы на границе с Ливией - тогда о об курортах с чартерами можно подумать.
15.12.2017, 19:15
Гость: Строитель

А для кого мостик в Крым строят?
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