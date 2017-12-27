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Путевки в Египет начнут продавать после новогодних праздников

17:00 27.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Продажа туристических путевок в Египет в России начнется после новогодних праздников, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Стандартные путевки обойдутся россиянам в 35-40 тысяч рублей с человека. В эту стоимость войдет проживание в трехзвездочном отеле с питанием «все включено» и трансфер из аэропорта Каира на автобусе.

Дорога из аэропорта до популярных курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха займет порядка 7-8 часов. Туристы могут воспользоваться чартерными авиарейсами, но тогда стоимость путевки увеличится на 12 тысяч рублей.

Ранее стоимость путевки в Египет на одного человека составляла 29-32 тысячи рублей.

Напомним, что восстановление авиасообщения между Москвой и Каиром планируется с 1 февраля 2018 года.

Темы: Египет, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 21:47
Гость: турист

А как с обеспечением безопасности по пути из Каира до курортов? Кто и как ее обеспечит? Даже раньше, до арабсих революций, собирали колонну автобусов с туристами и сопровождали ее под усиленной охраной. По крайней мере так было из Хургады в Каир и Луксор.
27.12.2017, 21:13
Гость: Бггггг

Вы никогда по Египту 8 часов на автобусе не ездили?
Жаль. Незабываемое впечатление. Потом пару дней будете плохо ходить.
27.12.2017, 19:14
Гость: Турист новатор

А кто их будет покупать,все копят деньги,что бы летом отдохнуть в Крыму.
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