Путевки в Египет начнут продавать после новогодних праздников

Продажа туристических путевок в Египет в России начнется после новогодних праздников, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Стандартные путевки обойдутся россиянам в 35-40 тысяч рублей с человека. В эту стоимость войдет проживание в трехзвездочном отеле с питанием «все включено» и трансфер из аэропорта Каира на автобусе.

Дорога из аэропорта до популярных курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха займет порядка 7-8 часов. Туристы могут воспользоваться чартерными авиарейсами, но тогда стоимость путевки увеличится на 12 тысяч рублей.

Ранее стоимость путевки в Египет на одного человека составляла 29-32 тысячи рублей.

Напомним, что восстановление авиасообщения между Москвой и Каиром планируется с 1 февраля 2018 года.