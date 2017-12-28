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Власти Руанды упростили въезд для граждан России

18:45 28.12.2017
Загранпаспорт © KM.RU, Алексей Белкин
Загранпаспорт © KM.RU, Алексей Белкин
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Граждане России смогут получать въездную визу Республики Руанда непосредственно по прибытии в эту страну. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Новое правило начнет действовать с 1 января 2018 года. Визы сроком действия в 30 дней будут выдаваться россиянам на руандийских пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения.

Стоимость визы составит 30 долларов США. Для ее получения необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого превышает полгода с даты въезда в Руанду.

Тем, кто захочет продлить пребывание в данной стране сверх срока действия визы, необходимо будет обратиться в местную службу миграции и эмиграции.
 

Темы: Отношения России и стран Африки, Туристические маршруты и направления, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 21:18
Гость: Длинный нос

Выезд только хохлам и евреям- у них есть куда выехать.
28.12.2017, 20:46
Гость: Советский человек

Урррааа!!!Хахаххахахаха.Вперед Россия!!!!
28.12.2017, 20:11
Гость: Юрий СПб

...А выезд???
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