Власти Руанды упростили въезд для граждан России

Граждане России смогут получать въездную визу Республики Руанда непосредственно по прибытии в эту страну. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Новое правило начнет действовать с 1 января 2018 года. Визы сроком действия в 30 дней будут выдаваться россиянам на руандийских пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения.

Стоимость визы составит 30 долларов США. Для ее получения необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого превышает полгода с даты въезда в Руанду.

Тем, кто захочет продлить пребывание в данной стране сверх срока действия визы, необходимо будет обратиться в местную службу миграции и эмиграции.

