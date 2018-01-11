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Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от поездок в Россию

09:19 11.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Государственный департамент США рекомендовал гражданам страны избегать поездок в Россию из-за повышенного уровня опасности.

Ведомство запустило специальный ресурс, предназначенный для туристов. Все страны там разделены на четыре категории. Россия попала в третью категорию стран, предлагающую путешественникам пересмотреть свои планы, если они запланировали поездку в одну из стран из этого списка.

В эту же категорию отнесены такие страны, как Пакистан, Турция, Нигерия, Судан, Гандурас, Гватемала, Венесуэла.

Главной угрозой для американцев в России назван терроризм. Отмечается, что целью атаки могут стать места скопления туристов — достопримечательности, вокзалы, аэропорты, супермаркеты.

Кроме того, отмечается, что граждане США в России часто становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских. Госдеп утверждает, что российские власти мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам, а также вводят особые ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство.

Тем, кто все же решился ехать в Россию, рекомендовано избегать демонстраций, не ходить в места, популярные у западных туристов и следить за сообщениями СМИ.

Категорически гражданам США не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым. 

Темы: США, Отношения России и США, Безопасность туристов в России, Запреты и санкции в мире туризма, Туристические маршруты и направления, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 12:38
Гость: вот-вот

теперь у нас есть повод, мы перехватим инициативу пиндосов...,случай чего надо кричать на весь мир, что это сделали Штаты. Пусть теперь отмываются и пальцем тыкать им в рыло при удобном случае.
11.01.2018, 12:10
Гость: ybr

теракты так сяк, они и в ЕС и США есть а остальное от нездоровой фантазии
11.01.2018, 12:05
Гость: Евсей

То ли власть запугивают, то ли действительно готовятся организовывать массовые беспорядки по случаю выборов президента. Недаром же Росгвардия и МО уже согласовали совместные действия в определенных ситуациях. Надо полагать впереди массовые аресты американских шпионов, агентов влияния, предателей и прочей компании.
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