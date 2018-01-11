Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от поездок в Россию

Государственный департамент США рекомендовал гражданам страны избегать поездок в Россию из-за повышенного уровня опасности.

Ведомство запустило специальный ресурс, предназначенный для туристов. Все страны там разделены на четыре категории. Россия попала в третью категорию стран, предлагающую путешественникам пересмотреть свои планы, если они запланировали поездку в одну из стран из этого списка.

В эту же категорию отнесены такие страны, как Пакистан, Турция, Нигерия, Судан, Гандурас, Гватемала, Венесуэла.

Главной угрозой для американцев в России назван терроризм. Отмечается, что целью атаки могут стать места скопления туристов — достопримечательности, вокзалы, аэропорты, супермаркеты.

Кроме того, отмечается, что граждане США в России часто становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских. Госдеп утверждает, что российские власти мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам, а также вводят особые ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство.

Тем, кто все же решился ехать в Россию, рекомендовано избегать демонстраций, не ходить в места, популярные у западных туристов и следить за сообщениями СМИ.

Категорически гражданам США не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.