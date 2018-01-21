Отдых, как у Порошенко: что входит в завтрак за 10 тысяч и почем воздушное такси

Украинцы обсуждают космически дорогой недельный отпуск Порошенко на Мальдивах за полмиллиона долларов

Только на завтраки президент потратил на себя и свою семью больше $10 тыс. Украинское издание «Вести» узнало нюансы отдыха на Мальдивах и других дорогих курортах.

Фото с сайта megabook.ru

До отеля — на гидроплане

Мальдивы расположены на краю Индийского океана, около полуострова Индостан и острова Шри-Ланка. Считаются элитным курортом, который состоит из почти двух тысяч островов. Богачи проводят там свадьбы и медовые месяцы.

Райские острова легко узнать на фото по белоснежным коралловым пляжам с прямым входом в океан и бирюзовой воде, в которой даже на глубине десять метров все прекрасно видно.

Простые смертные из Киева на Мальдивы могут добраться только с пересадками. В среднем несколько перелетов может занять время от 13 до 18 часов.

После прилета туристов сразу развозят по отелям, но нестандартно. Есть три вида транспорта:

- гидроплан или «воздушное такси» ($500 в час),

- скоростной катер ($300 в час),

- паром ($0,7 в час).

Паромы ходят не на все острова Мальдивского архипелага. Поэтому с каждого отдельного острова имеется своя переправа, в основном катера, лодочки и гидропланы. Аренда гидроплана VIP-класса обойдется в $2,5 тыс. в час.

«Тут очень красиво, тихо, уютно, чисто и неоправданно дорого. И я не могу найти этому объяснение», — рассказал путешественник Сергей Винский.

Дорого, по его словам, почти все: вода (на Мальдивах нет пресной воды, поэтому на каждом острове оборудованы опреснители морской воды), спиртное, еда, жилье, услуги, трансфер.

Валхомас, гарудия и шампанское

Что семейство Порошенко могло наесть на завтраки на такую огромную сумму, как $10 тыс.? Восемь взрослых и двое детей завтракали шесть раз. То есть по грубым подсчетам, завтрак на каждого обошелся больше чем в $150.

Как рассказала нам сотрудница одного из крупных туроператоров Елена Горячева, в дорогих мальдивских отелях работают высококлассные повара мирового уровня, они готовят авторские блюда. Кроме того, многие продукты привозные, потому все так дорого.

«На завтрак ВИПам подают дорогое французское шампанское от $300 за бутылку и выше, лобстеров ($120), клубнику, тропические фрукты, выпечку, глазунью, рулетики из лосося.

В ресторане ужин на двоих без алкоголя стоит в среднем $250. А на закрытых виллах с частным обслуживанием цена еще выше, около $500 на двоих.

Коронное блюдо на островах — тунец. Особо популярно мясо маленьких тунцов, тунца-фрегата и желтоперого-тунца. Любят тут валхомас — это копченый тунец с соком кокоса и лайма.

А еще подают всякую экзотическую рыбу типа ваху, махи–махи и большеглазой ставриды. На ужин можно выбрать также кальмаров, королевские креветки, все виды европейских салатов. Очень вкусная закуска — гулг. Это рыбный рулет с кокосами и луком.

На обед обычно бывает гарудия — рыбный бульон, приготовленный с солью, иногда с добавлением чили, лука и листьев базилика, придающие супу неповторимый аромат. К бульону подают горячий рис, лимон, лук и перцы чили. Кроме мальдивской кухни на частных виллах есть средиземноморская, итальянская, японская, индийская, китайская и арабская кухни, гриль, блюда из морепродуктов. Выбираешь, что хочешь», — говорит Горячева.

Семидневное проживание на вилле не для элиты, но со своим бассейном, обходится примерно в $7 тыс. на двоих. Ночь, соответственно, стоит $1 тыс. В цену включен лишь завтрак, за питание нужно платить отдельно.

Луценко на Мальдивах и в ЮАР

Украинские политики любят отдыхать на Мальдивах. Пять лет назад там, например, провела августовский отпуск чета Луценко. Генпрокурор вообще тяготеет к экзотике. На прошлые майские он с супругой слетал в ЮАР.

Среди украинских политиков популярны еще Сейшелы, Маврикий, Доминикана, Карибы и Мексика. «Туры зимой стартуют от $3,5 тыс. на двоих за неделю с перелетом, проживанием и завтраками. Спрос на экзотические направления небольшой, едут туда только богатые люди и любители путешествовать. Это дорого и далеко», — рассказала «Вестям» Горячева.

По словам турэксперта Елены Субботиной, есть два типа отдыха VIP-класса — востребованные курорты и эксклюзивные премиум-курорты.

К первым можно отнести такие направления, как Доминиканская Республика, Куба, Мексика, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Италия, Испания, Австрия, Швейцария, Франция, Финляндия, Андорра.

Второй тип отдыха предпочитают самые требовательные и состоятельные туристы, которые хотят насладиться уединением. Они едут на Маврикий, Филиппины, Сейшелы, в Индонезию, также популярен отдых на островах Сент-Барт, Сен-Мартен (Карибские острова), Фиджи, Бора-Бора.

«Основным критерием выбора люксового отдыха является уровень сервиса и комфорта, уникальные природные условия и развитая инфраструктура, а также отсутствие на курортах соотечественников. В некоторых случаях состоятельные украинцы, избегая встречи с представителями СМИ, выбирают премиум-отели закрытого типа», — говорит Субботина.

А среди самых распространенных пожеланий обеспеченных туристов можно выделить: перелет бизнес-классом, предоставление VIP-трансфера, VIP-стойки в аэропортах, VIP-залы ожидания, индивидуальные экскурсионные и развлекательные программы.

Стоимость отдыха класса «люкс» стартует от $5 тыс. за неделю для популярных стран и от $1,5 тыс. в сутки за номер в самых роскошных отелях экзотических курортов.