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Правительство Индии обязали вернуть Тадж-Махалу оригинальный цвет

12:21 7.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Верховный суд Индии обязал правительство страны вернуть наменитому Тадж-Махалу его изначальный белый цвет.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, работы по очистке объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО ведутся с конца 2017 года. Их стоимость оценивается в 500 тысяч долларов. Здание пытаются очистить от жира, грязи, пыли и экскрементов насекомых и птиц. Ход работ контролирует Верховный суд Индии.

Несмотря на проводимые работы вид и состояние Тадж-Махала остается удручающим. «Раньше он был желтым, теперь же он становится коричневым и зеленым. Это очень серьезно. Тадж-Махал должен быть спасен», - заявили судьи.

Они порекомендовали правительству обратиться к международным экспертам, которые помогут оценить нанесенный ущерб и восстановить памятник.

Власти Индии ранее предпринимали ряд мер для спасения Тадж-Махала. В частности были закрыты все заводы, расположенные в непосредственной близости от памятника, было запрещено движение транспортных средств с дизельными двигателями, ограничено количество местных посетителей.

Однако этих мер недостаточно. Антропогенное загрязнение воздуха приводит к кислотным дождям, котоыре наносят ущерб структуре мрамора, уничтожая его цвет. Также сильно загрязнена река Ямуна, протекающая рядом с памятником, что способствует размножению насекомых, которые роятся на стенах Тадж-Махала, их экскрименты оставляют въевшеся зеленые пятна на белом мраморе.

Темы: Индия, Исторические памятники в мире
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07.05.2018, 16:54
Гость: Carlos

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