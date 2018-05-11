Что необходимо для получения визы в Польшу

Польша является соседом России и даже граничит с нашей страной у Калининградской области

Виза в Польшу оформляется как и в большинство стран Шенгенского соглашения, поскольку государство входит в Шенген с 2004 года. Получить разрешение на въезд можно в посольствах и генеральных консульствах Польши на территории РФ.

Какая виза нужна?

• Если у вас есть визовый штамп для въезда в любую из 26 стран Шенгенского соглашения, дополнительно получать разрешение на посещение Польши не нужно. Но это работает лишь в том случае, если вы открыли визу в стране, которая ее выдала, и провели там нужное количество времени.

• Шенгенская виза в Польшу имеет одну категорию С. Она выдается не только туристам, но и деловым путешественникам, учащимся и работникам этой страны, а также тем, кто едет в гости к родственникам из Польши.

• Существует в Польше и национальная виза категории D. Она к Шенгену уже никакого отношения не имеет, действует дольше него и позволяет получить вид на жительство в данном государстве. Оформляют такое разрешение на въезд люди, которые планируют плотно работать в Польше или заключают брак с гражданином этой страны.

У жителей Калининградской области особые правила для посещения Польши. У них есть специальная карта, которую получают в упрощенном порядке за несколько суток. Нужно лишь доказать, что ты три года живешь в регионе на постоянной основе. Однако по такой визе можно посетить лишь конкретные города и пограничные с Россией районы. Например, Гданьск или Гдыня.

О документах

Все заявители на польский шенген предоставляют следующие бумаги:

• Анкета на польском или просто латиницей с подписью.

• Оригинал и копия загранпаспорта, действующего еще 90 дней после выезда или с парой пустых страниц.

• Два фотоснимка.

• Оригиналы и копии старых загранников, если они были оформлены.

• Копия российского паспорта;

• Медицинская страховка для Шенгенской зоны на 30 тысяч евро.

• Подтверждение платежеспособности в виде выписок со счетов (за последние три месяца), справок с работы, спонсорских писем.

Финансовые документы действуют один месяц, причем перевод для них не нужен. Нужно, чтобы на человек приходилось 100 злотых за один день пребывания в Польше.

