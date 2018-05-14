В центре Москвы построят первый японский отель

В Москве появится первый отель японского гостиничного оператора Toyoko Inn.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, гостиничный комплекс расположится в Центральном округе Москвы по адресу: 1-й Красносельский переулок, владение 15/17.

Общая площадь отеля составит около 11 тысяч квадратный метров. Здание будет построено на участке в 0,3 гектара. Строительство планируется начать в первом квартале 2019 года и завершить в первом квартале 2020 года.

Сейчас идет процесс согласования проекта и оформление разрешительной документации.

В группу компаний Toyoko Inn входит около 269 отелей экономкласса, которые расположены в Японии и Южной Корее. Сама же компания была основана в 1986 году.