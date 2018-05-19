Посол Сирии рассказал о строительстве курортов для россиян

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Дамаск рассчитывает на привлечение российских туристов на местные курорты. По словам посла Сирии в России Рияда Хаддада, в Сирии уже сейчас присутствуют российские туристы, специально для них на берегу Средиземного моря уже началось строительство инфраструктуры для отдыха.

«В Сирии начинается строительство туристических объектов для россиян. Есть некоторые, которые работают, и даже сейчас есть туристы», — рассказал дипломат. Как пояснил посол, туристы в основном едут на отдых в прибрежные районы Сирии, на берег Средиземного моря. «Там обстановка лучше, чем в других местах. Основная масса туда едет», — сказал Хаддад.

Основная часть прибрежных туристических объектов в Сирии до войны располагалась на территории провинции Латакия. В марте 2018 года Министерство туризма Сирии сообщило о начале строительства трехзвездной гостиницы Golden Rose в этом регионе, пишет РБК.

С целью привлечь инвесторов Дамаск предложил финансирование проекта на льготных условиях. Как передавало сирийское государственное агентство SANA, в отеле будет от 90 до 110 апартаментов, ресторан и магазины. Кроме того, Министерство туризма Сирии презентовало планы строительства четырехзвездного отеля в районе города Джебла.