В Минкультуры задумались об ограничении Booking.com в России

10:18

Министерство культуры РФ поручило Ростуризму изучить целесообразность запрета сервиса бронирования гостиниц Booking.com в России, сообщает РБК.

Ростуризм намерен «запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», заявили изданию в пресс-службе ведомства.

С предложением ограничить работу Booking.com в России выступил в апреле глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович. Поручение Ростуризму было дано после его открытого письма в Минкульт, сообщает издание «Турпром».

По словам Войтовича, ограничить предлагается возможность бронирования российских гостиниц для клиентов, находящихся на территории России, передает РБК. Ограничение по замыслу руководителя «Свой ТС» не должно распространяться на бронирование вне территории РФ — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно также, как и клиенты в других стран смогут бронировать отели в России.

Booking.com — самый популярный сайт для бронирования гостиниц. По заявлению компании, ежедневно на сайте бронируется более полутора миллионов ночевок. Россия, по данным SimilarWeb на апрель 2018 года, обеспечивает 7,49% заходов на сайт Booking.com и занимает по этому показателю первое место, пишет РБК.

По утверждению Сергея Войтовича, Booking.com контролирует «70% рынка» в России, и отели — как небольшие, так и входящие в крупные сети — не заинтересованы в сотрудничестве с российскими туроператорами для индивидуальных бронирований.

Свое предложение по ограничению работы Booking.com в России Сергей Войтович преподнес как «одну из контрсанкционных мер». В 2018 году США расширили санкции против России, введя запрет на торговлю с рядом российских крупных компаний. После этого Госдума приняла закон, позволяющий правительству запрещать ввоз любой продукции и сырья в ответ на «недружественные действия».