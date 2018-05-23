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Минкультуры высказалось против блокировки Booking.com

15:39 23.05.2018
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Министерство культуры выступает против блокировки сервиса Booking.com, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как говорится в заявлении, у Минкульта нет полномочий запрещать работу сервиса. Также ведомство не планирует каким-либо образом регулировать работу Booking.com.
"Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — добавила она.

Ранее в министерство поступило обращение руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" Сергея Войтовича с предложением ограничить работу сайта. Согласно закону, ведомство отправило этот запрос в Ростуризм. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — уточнили в ведопстве.

В Ростуризме также заявили, что не поддерживают предложение по ограничению работы Booking.com.

В Российском союзе туриндустрии (РТС) сомневаются, что ресурс заблокируют, однако считают, что он должен работать в едином с российскими туроператорами правовом поле.

Темы: Гостиничный сервис в мире, Гостиничный сервис в России, Развитие туризма и гостиничного бизнеса, Министерство культуры РФ, Ростуризм
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