]]> ]]>
Главная Туризм Новости

В России предложили ввести безвизовый режим для приезжающих на лечение

09:58 29.05.2018
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
Материалы по теме:

Власти Крыма предлагают ввести в России безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение, в первую очередь, в санатории и на курорты. Об этом, пишет «Коммерсант», заявил советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий на всероссийском форуме «Здравница» в Кисловодске.

По словам Стрельбицкого, предполагается, что иностранец, приезжающий в Россию на лечение (при условии подтверждения заявленной цели визита), сможет находится в стране до 30 дней без оформления визы.

Для тех, кому необходимо более длительное лечение, предлагается создать медицинские визы и выдавать их по особой, ускоренной процедуре. Стрельбицкий предположил, что таких медицинские визы могут выдаваться на полгода.

В Минздраве сообщили, что возможность введения особого визового режима для приезжающих на лечение в Россию рассматривается, не став уточнять других подробностей.

Опрошенные представители туристического рынка, в свою очередь, указали, что пока из-за рубежа в Россию на лечение едет мало иностранцев. В основном это или россияне, переехавшие за рубеж, или выходцы из стран постсоветского пространства. Наибольшей популярностью у медицинских туристов пользуются травматология, нейрохирургия, ортопедия, стоматология и репродуктивные технологии.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2017 году иностранные граждане совершили в Россию 3,8 миллиона туристических поездок. Медицинская помощь в 2017 году, по данным Минздрава, была оказана 110 тысячи иностранцев.

Власти Украины считают единственным законным способом для иностранцев посетить Крым — по специальному разрешению и через украинские КПП. Поездки в Крым с территории России являются, по мнению Киева, нарушающими закон.

Темы: Россия, Крым, Здоровье, Безвизовый режим
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.05.2018, 16:56
Гость: Хммм- Юляше

Ты, похоже, уже сама из Сибири радуешься. Лечишься от гитлеризма?
29.05.2018, 16:50
Гость: ВВВ

Ну, так понятно! Со свои, россиянцев, брать уже нечего. Поэтому, можно и не лечить - без санаториев обойдутся. А у тех, заграничных, денежка водиться.
29.05.2018, 14:39
Гость: гость

план "новая калифорния-хазария" в действии
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.