В России предложили ввести безвизовый режим для приезжающих на лечение

09:58

Власти Крыма предлагают ввести в России безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение, в первую очередь, в санатории и на курорты. Об этом, пишет «Коммерсант», заявил советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий на всероссийском форуме «Здравница» в Кисловодске.

По словам Стрельбицкого, предполагается, что иностранец, приезжающий в Россию на лечение (при условии подтверждения заявленной цели визита), сможет находится в стране до 30 дней без оформления визы.

Для тех, кому необходимо более длительное лечение, предлагается создать медицинские визы и выдавать их по особой, ускоренной процедуре. Стрельбицкий предположил, что таких медицинские визы могут выдаваться на полгода.

В Минздраве сообщили, что возможность введения особого визового режима для приезжающих на лечение в Россию рассматривается, не став уточнять других подробностей.

Опрошенные представители туристического рынка, в свою очередь, указали, что пока из-за рубежа в Россию на лечение едет мало иностранцев. В основном это или россияне, переехавшие за рубеж, или выходцы из стран постсоветского пространства. Наибольшей популярностью у медицинских туристов пользуются травматология, нейрохирургия, ортопедия, стоматология и репродуктивные технологии.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2017 году иностранные граждане совершили в Россию 3,8 миллиона туристических поездок. Медицинская помощь в 2017 году, по данным Минздрава, была оказана 110 тысячи иностранцев.

Власти Украины считают единственным законным способом для иностранцев посетить Крым — по специальному разрешению и через украинские КПП. Поездки в Крым с территории России являются, по мнению Киева, нарушающими закон.