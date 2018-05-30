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Ростуризм предложил создать отечественный аналог сервиса Booking.com

13:19 30.05.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Ростуризм предложил создать отечественный сервис бронирования отелей, который мог бы стать конкурентом Booking.com в России.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.

«Нам очень бы хотелось, чтобы был создан новый современный качественный ресурс, который был бы зарегистрирован в РФ в соответствии со всеми требованиями закона и выступил хорошей конкурентной площадкой таким ресурсам, как Booking.com», - сказал Н.Королев.

Он также назвал голландский сервис «недобросовестным» конкурентом российских туроператоров.

«Мы не собираемся создавать препятствия существующим ресурсам, но, с другой стороны, мы считаем, что Booking.com является недобросовестным конкурентом наших российских туроператоров. Потому что наши российские туроператоры несут ответственность - у нас примерно 1 млрд руб. внесено в фонды ответственности (туроператоров - прим. Агентства «Москва»), на примерно 20 млрд руб. застрахованы различные случаи. С другой стороны, какая защита нашего потребителя на Booking.com? Вообще никакой», - отметил представитель ведомства.

По его словам, для этих целей, возможно, потребуется изменение действующего закона о туризме.

Ранее СМИ сообщили о том, что Минкультуры РФ поручило Ростуризму до 4 июня проработать вопрос и представить свою позицию о возможном запрете деятельности Booking.com на территории России. Позднее в Минкультуры заявили об отсутствии полномочий запретить использование сервиса Booking.com в России. В Ростуризме также не поддержали эту идею.

Темы: Развитие туризма и гостиничного бизнеса, Ростуризм
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 17:57
Гость: adept

Не лчень понятно кому предложил - заплатите какой нибудь вебстукии и сделают. Или и эту фигню должно государство делать. Уэне сделали нафиг никому не нужный Спутник
30.05.2018, 14:53
Гость: Белая Русь

Так аналоги уже есть, хотя бы тот же островок.ру, думаю и более мелких сервисов с десяток можно найти для каждого региона.
Поэтому если есть деньги - могут запросто инвестировать в развитие уже существующих сервисов, а не городить новый огород.
30.05.2018, 13:57
Гость: Николай

Ростуризм слишком часто бросал обманутых туроператорами людей. Именно в этом аспекте не буду поддерживать отечественного "производителя".
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