Российские авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым

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Авиакомпании сократили планируемую перевозку в Крым более чем на 550 тысяч пассажиров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты. По сравнению с прошлогодним летним сезоном авиакомпании рассчитывают перевезти на 22% меньше пассажиров.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают сокращение планов авиакомпаний по рейсам на полуостров с несколькими факторами, включая открытие автомобильной части Крымского моста, рост цен на авиационный керосин в Симферополе и повышение с 1 июня тарифов для авиакомпаний в аэропорту этого города.

Как сообщили изданию в «Уральских авиалиниях», повышение аэропортовых тарифов привело к росту стоимости обслуживания рейса на 50%. Представители администрации аэропорта Симферополя объясняют повышение тарифов необходимостью возврата инвестиций в инфраструктуру.

В Федеральной антимонопольной службе, в свою очередь, сообщили, что не видят нарушений в тарифной политике аэропорта Симферополя, добавив, что не получали жалобы от авиакомпаний.