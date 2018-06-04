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Российские авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым

12:33 4.06.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Авиакомпании сократили планируемую перевозку в Крым более чем на 550 тысяч пассажиров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты. По сравнению с прошлогодним летним сезоном авиакомпании рассчитывают перевезти на 22% меньше пассажиров.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают сокращение планов авиакомпаний по рейсам на полуостров с несколькими факторами, включая открытие автомобильной части Крымского моста, рост цен на авиационный керосин в Симферополе и повышение с 1 июня тарифов для авиакомпаний в аэропорту этого города.

Как сообщили изданию в «Уральских авиалиниях», повышение аэропортовых тарифов привело к росту стоимости обслуживания рейса на 50%. Представители администрации аэропорта Симферополя объясняют повышение тарифов необходимостью возврата инвестиций в инфраструктуру.

В Федеральной антимонопольной службе, в свою очередь, сообщили, что не видят нарушений в тарифной политике аэропорта Симферополя, добавив, что не получали жалобы от авиакомпаний.

Темы: Крым, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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04.06.2018, 22:20
Гость: Геныч

В Крым народ заманивали низкими ценами, но это датировало государство. Халява кончилась, пусть теперь датирует татарский меджлис.
04.06.2018, 21:57
Гость: ВВВ

Да, люди говорят, что уже хуже.
04.06.2018, 21:23
Гость: Белому Руцкому

Конечно хуже не будет,скоро на телеге в Крым поедешь!
Все комментарии (13)
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