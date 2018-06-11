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МИД РФ предупредил российских туристов о массовых беспорядках во Вьетнаме

11:06 11.06.2018

Министерство иностранных дел России сообщило о массовых демонстрациях и столкновениях с полицейскими в нескольких провинциях Вьетнама. Соответствующее сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», — говорится в сообщении ведомства. МИД просит россиян избегать мест скопления людей и заранее планировать маршруты поездок.

Во Вьетнаме массовые акции протеста вспыхнули после того, как власти страны решили создать три новые свободные экономические зоны. Граждане справедливо опасаются, что эти зоны практически сразу наводнят китайские инвесторы, пишет ИА REGNUM.

Кроме того, в конце 2017 года правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.

 

Темы: Вьетнам, Безопасность туристов за рубежом, Российские туристы, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2018, 13:14
Гость: Именно

вьетнамцы свергли Пол Пота.
11.06.2018, 12:59
Гость: Фрол.

На самом деле нужно действовать совсем просто. Развивать внутренний бизнес, дать людям свободу для ведения бизнеса, обеспечить доступными кредитами, привлекать зарубежный бизнес на выгодных для себя условиях. Это и есть правильная экономическая политика. А называть можете для себя как хотите - социализм, капитализм, коммунизм. Важна не игра словами и названиями, а что у вас в голове, какая программа, планы развития, распределение частного и государственного и т.д. Это все. Другого не дано. Все остальное обычный треп и промывка мозгов.
\\\\\\\\\
Напомню всем,что свой основной политико-экономический труд "Капитал" Карл Маркс(Мордехай Леви) писал по заказу Ротшильдов сидя в Лондоне в специально купленной для него шикарной вилле.
11.06.2018, 12:56
Гость: Халява кончилась

Это КПСС раздавала деньги всей нищете мира на халяву, просто так.Кубинцы нахаляву жили лучше кормивших их совков. А у китайских коммунистов не забалуешь, вырвут из горла вместе с горлом.
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