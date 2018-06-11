МИД РФ предупредил российских туристов о массовых беспорядках во Вьетнаме

11:06

Министерство иностранных дел России сообщило о массовых демонстрациях и столкновениях с полицейскими в нескольких провинциях Вьетнама. Соответствующее сообщение распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», — говорится в сообщении ведомства. МИД просит россиян избегать мест скопления людей и заранее планировать маршруты поездок.

Во Вьетнаме массовые акции протеста вспыхнули после того, как власти страны решили создать три новые свободные экономические зоны. Граждане справедливо опасаются, что эти зоны практически сразу наводнят китайские инвесторы, пишет ИА REGNUM.

Кроме того, в конце 2017 года правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.