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В Москве проведут более 600 экскурсий, приуроченных к ЧМ-2018

18:28 13.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве будут организованы более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий в период проведения Чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте мэра столицы.

Экскурсии пройдут в рамках акции «Москва — столица мирового футбола» в период с 13 июня по 14 июля. Они будут проходить каждый день с 10:00 до 20:00 и будут проводиться на нескольких языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках.

Посетителям расскажут о футбольных тайнах известных столичных достопримечательностях, они увидят большую спортивную арену «Лужников» и стадион «Спартак». Гиды также расскажут об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках.

Длительность каждой экскурсии будет порядка двух часов. Они пройдут по шести маршрутам: «Московские красоты: история, культура, спорт», «Сердце столицы, открытое футболу», «Москва и москвичи в истории страны и спорта», «Москва в веках: история побед», «Москва спортивная — Москва культурная». В день планируется проводить не менее 20 таких туров. «На автобусную экскурсию смогут попасть до 45 человек. Группы для пешеходных прогулок по городу будут насчитывать до 25 человек», - говорится в сообщении.

Попасть на экскурсии смогут все желающие. Записаться на них можно будет через специальные мобильные экскурсионные пункты, расположенные на Триумфальной площади, на Арбате, в начале улицы Никольской, у стеклянного купола в парке «Зарядье». 

Темы: Москва, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Экскурсии и культурно-познавательные мероприятия
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13.06.2018, 19:08
Гость: Руссо-Балт

Что такое ЧМ-2018?
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