Husky 630 и Hawk 540: комбинированные катера для широкой аудитории

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Немаловажно обратить внимание и на стоимость: оба катера предлагаются по достаточно низкой цене

NorthSilver – известный отечественный производитель катеров, который работает совместно с финскими коллегами и постоянно выпускает на российский рынок новые модели судов для ведомственных структур, а также для простых граждан, рыбалки, прогулок и отдыха на воде.

Фото с сайта cliverboats.ru

Есть в каталоге верфи и комбинированные суда – катера, которые подойдут широкой аудитории покупателей, предназначенные почти для любых занятий на морской глади. Это катера Husky 630 и Hawk 540.

Husky 630

Как заявляют сами проектировщики этого катера, он создан для того, чтобы «угодить всем». Husky 630 одинаково подходит как для спортивной рыбалки, так спокойного отдыха или экстремальной езды.

Чтобы удовлетворить вкусы рыбаков, катер был оборудован сразу двумя кокпитами с диванами. На них могут расположиться несколько любителей рыбной ловли, и они не будут мешать друг другу. Также на катере есть множество рундуков, где можно комфортно хранить все снасти.

Также на катере есть трап для купания и достаточно много места для солнечных ванн. Наконец, катер отличается максимальной удельной мощностью в своем классе и хорошей управляемостью. Может взять на борт максимум семь человек.

Hawk 540

Hawk 540 не просто так считается одним из самых востребованных в сегменте комбинированных катеров и своей ценовой группе. Он, как и описанная выше модель, отлично подойдет рыбакам – на катере имеются два кокпита, релинги для крепления эхолотов и троллинговых снастей, а также удобные бардачки для хранения рыболовных мелочей под рукой.

Если для вас катер – в первую очередь место отдыха, то и в этом случае Hawk 540 станет неплохим вариантом. На катере есть диваны с мягкими накладками, трап для купания и достаточно много места, чтобы загорать, не мешая друг другу. Может взять на борт максимум пять человек.

Стоит также отметить технические характеристики судна – он относительно легкий, укомплектован вместительным топливным баком более чем на 100 литров и электрической помпой.

Немаловажно обратить внимание и на стоимость. Оба катера предлагаются официальными дилерами NorthSilver по достаточно низкой цене. Это делает комбинированные суда еще привлекательнее для широкого круга клиентов, которые хотели бы обзавестись своим собственным судном одновременно и для рыбалки, и для прогулок, и для отдыха, и для любых других мероприятий на воде.