Отпуск без гарантий: люди жалуются на туроператоров Туниса

14:40

Никто не может гарантировать туристам безопасность в Тунисе, а зачастую и банальное выполнение условий договора

300 украинских туристов не могут вылететь из Туниса. СМИ сообщают, что авиаперевозчик Bravo Airways и туроператор Oasis Travel не выполнили своих обязательств перед гостями. Ситуацию пытается решить МИД Украины, сообщений о том, что вопросом занимается правительство Туниса, до сих пор не поступало.

Фото с сайта Pixabay.com

Подобные случаи не единичны и среди российских туристов. Ростуризм не рекомендует гражданам нашей страны ездить в Тунис, главным образом, из-за высокой террористической опасности.

Совсем недавно прошла трёхлетняя годовщина громкого теракта в Тунисе. В 2015 году боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ( ворвались на территорию двух пятизвёздочных отелей в Порт-эль-Кантауи и расстреляли из автоматического оружия 79 человек, 39 из которых погибли. Среди пострадавших были и граждане России: один человек погиб и двое были ранены. Стоит ли дешёвый тур вашей жизни или здоровья?

Россияне посчитали тогда, что нет, и стали массово покидать арабскую страну. Однако память у людей оказалась короткой. Уже в 2016 году турпоток восстановился и даже вырос в два с половиной раза (с 250 тысяч в 2015 году до 623 тысяч в 2016 году).

Стоит отметить, что помимо дешевизны туров к подобному результату привела возросшая активность тунисских туроператоров на российском рынке. Например, в Санкт-Петербурге представлены турфирма «HTL», возглавляемая Кебайером Лотфи, и «Экспресс Тур», во главе которой стоит тунисец Амами Хатем.

Люди, купившие там туры, утверждают, что в фирмах работают искусные продавцы. Они убеждают своих клиентов в беспрецедентных мерах безопасности, принятых для туристов в стране, приводят мнения различных экспертов. Если человек всё равно сомневается, обещают чуть ли не личную охрану. Однако стоит ли верить подобным заверениям?

Только факты: в мае этого года на экскурсионный автобус с российскими туристами, отправившийся в город Сус, было совершено нападение. Вооружённые люди остановили автобус на трассе и почти захватили туристов в заложники.

Впоследствии выяснилось, что так местное население протестует против социального неравенства и бедности.

Нищета в стране провоцирует реакционную среду. Тунисская молодёжь, протестуя против политики правительства, вступает в ряды террористов. Согласно статистике, Тунис – главный поставщик боевиков в различные террористические организации, в том числе в ИГИЛ. Уроженцы Туниса участвовали в подготовке или непосредственном воплощении всех громких терактов в Европе последних четырёх лет.

Митинги, столкновения с полицией и террористическая угроза, зреющая с 2011 года – все это в итоге неминуемо приведет к социальному взрыву и гражданской войне в стране.

И на пути разъярённой, бесчинствующей толпы будут как раз туристы. К слову, в 2015 году именно 23-летний тунисец Сейфуддин Резги разрядил четыре обоймы по отдыхающим в отеле Порт-эль-Кантауи. До теракта он был обычным улыбчивым парнем. Иными словами, сначала Резги улыбался туристам, а на следующий день разрядил в них четыре обоймы.

Выходит, что тунисские туроператоры «HTL» и «Экспресс Тур» намеренно обманывают своих клиентов. Никто не может гарантировать российским туристам безопасность в Тунисе, а зачастую и банальное выполнение условий договора. Организацию обратного перелёта, например.

