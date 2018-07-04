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«Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры

12:34 4.07.2018
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Компания «Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры, заявил генеральный директор Владимир Воробьев в эфире «Эха Москвы». По его словам, «из-за негативной информации» в последние несколько дней «Натали Турс» не может исполнять обязательства перед партнерами, поэтому у нее нет другого выхода.

При этом он отметил, что туроператор пока не приостанавливает деятельность. 

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил он.

Неделю назад в «Натали Турс» сообщили об отмене нескольких чартерных направлений «из-за низкой рентабельности». СМИ позже писали, что компания задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Российские туроператоры
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