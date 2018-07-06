Глава «Натали Турс» связал проблемы компании с успехом сборной РФ на ЧМ

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Глава туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев обвинил в финансовых проблемах успех российской сборной на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

По словам Воробьева, проблемы с продажами начались у компании с середины апреля. В первую очередь это коснулось европейских направлений. Ситуация ухудшилась после старта ЧМ-2018.

«Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала Чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России», - рассказал Воробьев в интервью РБК.

Он добавил, что по оценкам игроков туристического рынка, успех российской сборной способствовал дополнительному падению продаж на более чем 40%. Воробьев рассказал, что из-за ЧМ-2018 компания заранее сократила чартерную программу в два раза на этот период, однако это не спасло ситуацию.

«Мы пытались эту ситуацию как-то выправить, к сожалению это приводило к еще большим убыткам, к созданию финансовых проблем», - добавил Воробьев.

Еще одной причиной финансовых проблем, глава «Натали Турс» назвал падение курса рубля, что не способствует наплыву российских туристов в Европу.

Ранее Воробьев заявил о том, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. 30 июня «Натали Турс» отменила вче чартерные программы.

Сейчас за границей находятся 3,5 тысячи клиентов туроператора, которые столкнулись с проблемами, в частности с заселением в гостиницы. Отмечается, что все туристы имеют на руках оплаченные обратные билеты, так что с возвращением домой у них проблем возникнуть не должно.