Четыре страны, в которых отдых сопряжен с опасностью

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Названы четыре страны, которые крайне нежелательны для посещения российскими туристами. В Мексике, Палестине, Тунисе и Ливии в лучшем случае гостям могут оказать некачественные услуги, в худшем — убить

Фото с сайта Pixabay.com

Эксперты проанализировали отзывы туристов в Сети, а также социальную и политическую обстановку в государствах, куда периодически выезжают россияне. После этого они представили список стран, отдых в которых может стать для гостей настоящим кошмаром.

Лидером антирейтинга стала Мексика. Стоит отметить, что отели здесь, действительно, шикарные, однако стоит выйти за их пределы — вокруг разруха и бедность. В этой стране процветают наркомафия, воровство, мошенничество, а также киднепинг. Особенно опасны северные штаты государства. Высокий уровень преступности объясняется низким уровнем жизни местного населения и коррумпированностью чиновников.

В Мексике существует реальная угроза того, что туристов могут похитить. Родственникам дадут месяц на поиск выкупа - обычно это около пяти тысяч долларов. Однако даже в том случае, если необходимая сумма будет собрана, гарантии сохранить жизнь никто не даст: заложников нередко убивают.

Вторую строчку занимает Палестина. Эту страну хотят посетить многие верующие из России, так как, согласно преданию, здесь, в Вифлееме, родился Иисус Христос. Однако Святая земля таит серьезные угрозы из-за катастрофической политической ситуации.

Дело в том, что Палестина разделена на государство Израиль и арабские территории. Из-за этого тут продолжаются вооруженные столкновения. Особо опасным считается район Сектора Газа, который находится под контролем террористической организации ХАМАС.

С местными жителями о ситуации лучше не говорить: они могут вас неверно истолковать. Правоохранительные органы слабо контролируют ситуацию, при этом число случаев проявления агрессии по отношению к гостям со стороны населения растет.

Испорченным отдых может оказаться и в Тунисе, который так любят россияне из-за дешевых путевок. Гостям категорически не советуют сходить с туристических маршрутов. Власти не в состоянии контролировать ситуацию. Социально-политическая ситуация в Тунисе характеризуется как крайне напряженная. Кроме того, часть местных жителей являются последователями жесткой формы ислама.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) рассматривает Тунис как страну, в которой можно будет развернуть свои штабы после побега из Сирии. На территорию Туниса уже сейчас перебегают боевики из Ирака, Сирии, Ливии.

Ливия является еще одной страной, планы посетить которую следует отложить до лучших времен. После свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи в государстве по-прежнему нет порядка. Новая власть контролирует лишь Триполи, однако и здесь никто не может гарантировать безопасность.

Путешественники в Ливии отвечают за себя сами. Как и в Мексике, тут нередко происходят похищения людей с целью продажи. Кроме того, помощи со стороны ждать бесполезно: офисов по туристической информации в стране фактически нет.

Также россиянам следует заранее учесть тот факт, что на территории Ливии запрещен алкоголь. Из-за этого в стране практически нет ресторанов. Еще одним печальным фактом можно назвать отсутствие общественных туалетов.

Власти России регулярно обращаются к гражданами с просьбой не посещать страны, в которых нестабильная политическая и социальная обстановка, а также есть угроза для жизни и здоровья туристов. Игнорирование подобных предупреждений может испортить отпуск не только самим отдыхающим, но и их близким.