Паспорт ОАЭ признан самым «влиятельным» в мире

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Паспорт ОАЭ назван первым по влиятельности в мире по рейтингу Passport Index. Он учитывает количество стран, в которые может въехать без визы владелец документа, или которые может посетить, получив визу уже на месте.

Этого результата ОАЭ удалось достигнуть за два года, поднявшись с 27-ой отметки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ.

Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум поприветствовал эту новость, сказав, что мир «открывает свои двери народу ОАЭ». «Это также показывает, что может быть достигнуто благодаря позитивной дипломатии, представляющей ОАЭ уверенной и активной силой на мировой арене»,— отметил глава МИД ОАЭ шейх Абдалла Бен Заед Аль-Нахайян.

МИД ОАЭ начал инициативу увеличения своей паспортной силы, чтобы попасть в список пяти самых мощных в мире к 2021 году. Владельцы паспорта ОАЭ могу свободно посещать 167 стран без визы, что составляет 84% от числа стран, участвующих в индексе. ОАЭ удалось опередить Сингапур, занявший второе место (166 стран).

Россия в Passport Index занимает 38 место (116 стран).