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США отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в Россию

08:43 11.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдеп США переместил Россию из списка стран, посещение которых стоит "пересмотреть", во вторую категорию, где необходимо проявлять повышенную осторожность, пишет "Интерфакс".

Как следует из уведомления, опубликованного на сайте госдепартамента США, Россия теперь находится во второй категории стран, в которых американские власти рекомендуют "проявлять повышенную осторожность".

При этом, согласно документу, американцам не стоит посещать Северный Кавказ, включая Чечню, из-за террористических угроз и риска гражданских беспорядков.

Также гражданам США не рекомендовано ездить в Крым из-за "оккупации Россией украинской территории".

"Правительство США не может предоставить экстренные услуги гражданам США, путешествующим в Крыму, поскольку государственным служащим США запрещено путешествовать в Крым", - отмечается в сообщении.

Если все-таки гражданин США решит поехать в Россию, то госдеп рекомендует изучить местные новости, а также быть бдительными в общественных местах.

Ранее Россия была в третьей категории - "пересмотреть поездку".

Самая высокая категория опасности - четвёртая. Эти страны американцам запрещено посещать. Первая категория подразумевает, что туристам необходимо проявлять "обычную" осторожность.

Темы: США, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 11:32
Гость: Бтр

Прогнули госдеп..
11.12.2018, 11:22
Гость: Бтр

Да совсем страх потеряли, с ума сошли..
11.12.2018, 11:06
Гость: Ray Bloom

А кто их в Россию звал?
Все комментарии (5)
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