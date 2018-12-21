Посольство США объявило о подорожании виз для россиян

18:11

Посольство США в Москве объявило о повышении с 2019 года цен за оформление многократных вид для деловых и туристических поездок россиян, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день стоимость многократной визы типа В1/В2 (комбинированная деловая и туристическая) сроком действия до трех лет для граждан РФ составляет 160 долларов (консульский сбор).

С 2019 года, после одобрения заявления на визу, для получения трехлетней визы надо будет доплатить 143 доллара. Таким образом общая стоимость составит 303 доллара.

Отмечается, что сбор основан на принципе взаимности и отражает сбор, который Россия взимает с граждан США за тот же тип виз в РФ.

Стоимость однократной визы сроком действия на 12 месяцев не меняется и остается в размере 160 долларов (консульский сбор).