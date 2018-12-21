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Посольство США объявило о подорожании виз для россиян

18:11 21.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Посольство США в Москве объявило о повышении с 2019 года цен за оформление многократных вид для деловых и туристических поездок россиян, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день стоимость многократной визы типа В1/В2 (комбинированная деловая и туристическая) сроком действия до трех лет для граждан РФ составляет 160 долларов (консульский сбор).

С 2019 года, после одобрения заявления на визу, для получения трехлетней визы надо будет доплатить 143 доллара. Таким образом общая стоимость составит 303 доллара.

Отмечается, что сбор основан на принципе взаимности и отражает сбор, который Россия взимает с граждан США за тот же тип виз в РФ.

Стоимость однократной визы сроком действия на 12 месяцев не меняется и остается в размере 160 долларов (консульский сбор).

Темы: США, Отношения России и США, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 23:49
Гость: Дык

Верхней нашей прослойке это по барабану, копейки. А остальным там делать нечего, там же все сдохнут. А у нас РАй
21.12.2018, 23:25
Гость: Питон

Это они не подумавши сделали, а как-же теперь будут разные демократы, правозащитники и прочее дерьмо ездить в штаты на учебу и семинары. Так и подготовка российского майдана может сорваться или спецслужбы им все оплатят.
21.12.2018, 22:30
Гость: парацельс

как же наши мэры будут в свои квартирки в Майами ездить )))
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