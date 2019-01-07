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Япония ввела налог на выезд туристов из страны

14:43 7.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем. 

Уточняется, что новым налогом будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну. Те, кто делает временную остановку в стране и покидает ее пределы в течение 24 часов после прибытия, будут освобождены от нового налога, сообщает РБК.

Кроме того, налог не будет распространяться на детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей. Путешественники, которые приобрели билеты до 7 января, также будут освобождены от налога.

Власти Японии ожидают, что новый налог принесет в 2019 году в бюджет страны около 50 млрд иен дохода. Средства предполагается направить на установку устройств для распознавания лиц в аэропортах для ускорения миграционных процедур, расширение услуг на иностранных языках на туристических объектах страны и другое.

В 2018 году число посетителей Японии впервые превысило 30 млн человек. Ожидается, что эта цифра будет продолжать расти.

Темы: Япония, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 15:35
Гость: Михаил

Если вам так нравится "сказочная" Япония, то её можно посетить, можно вести бизнес с ней, но жить и быть гражданином Японии, а тем более родить детей-полукровок - это сущий кошмарный ад.
07.01.2019, 15:31
Гость: Михаил

Самая дорогая, самая старая, самая жестокая и унылая страна в мире.
Всё закатано в асфальт, цифроизировано, и сотни городов, где живут одни старики, молодежи - нет совсем, а ещё взялись восстанавливать армию, переделывают свои 6 вертолётоносцев в авианосцы, один из самых колосальных за последнее время военных бюджетов этой страны. Где ждут дешёвой и рабской, по 16-18 часов в день, рабочей силы. Это страна не мечта, это страна людоедского капитализма. Где школьники и старики сводят счёты жизнью, из-за депрессии тяжёлой жизни. Где люди отказываются от жизни, семьи - хихикомори. Люди, которые соглашаются с вами во всем, улыбаются вам, но в личное пространство не пускают, невозможно открытое душевное общение - это неподобающее поведение, где традиционализм превратился в рабские догмы.
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