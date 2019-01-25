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Среди российских туристов растет спрос на Южную Корею

14:01 25.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Согласно данным Национальной организации туризма Кореи, в прошлом году турпоток в страну из России превысил 300 тысяч человек.

Специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru проследили динамику запросов из России в Южную Корею в течение последних пяти лет.

"Тренд на Южную Корею сформировался несколько лет назад: всплески интереса были отмечены еще в 2015 году. Тогда количество запросов из России в Южную Корею выросло на 86% по сравнению с предыдущим годом", - рассказала Ирина Рябовол, представитель momondo.ru.

В 2016 году спрос вырос еще на 80%, но спустя год рост приостановился. А в прошлом году кривая вновь поползла вверх: количество поисков увеличилось на треть (32%). Такую динамику можно связать с проведением в Южной Корее Зимних Олимпийских игр, считают эксперты.

В целом, Южная Корея – направление "на слуху". В частности, о планах посетить страну говорят многие русскоязычные тревел-блогеры. 

Темы: Южная Корея, Российские туристы, Статистические данные и прогнозы в области туризма, Туристические маршруты и направления
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