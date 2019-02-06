Медведев отправил главу Ростуризма в отставку

08:25

Премьер РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова, а также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства, пишет "Интерфакс".

"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Согласно распоряжению правительства, размещенному на сайте кабинета министров, Сафонов освобожден от должности по его просьбе.

В сообщении также приводятся слова главы правительства о том, полномочия Ростуризма в большей степени должно курировать Минэкономразвития.

"Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан", - сказал он.

"Нужно повысить эффективность работы. Я просил бы аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства", - добавил премьер.