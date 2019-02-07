В Эквадоре убили российского туриста

09:45

В столице Эквадора Кито убили российского туриста, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя консульского отдела посольства в Эквадоре.

"Погибшего звали Алексей Домбровский", - сказала собеседница агентства.

По информации местной полиции, в понедельник вечером в квартале Итчимбия на россиянина и его спутницу напали четверо грабителей. Домбровский оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Его доставили в больницу, где он скончался.

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция установила личности нападавших и задержала их.

Дело об убийстве россиянина ведет специальное управление МВД.