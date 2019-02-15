Япония планирует отменить краткосрочные визы для россиян

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Власти Японии изучают вопрос отмены краткосрочных виз для жителей России, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что глава МИД Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос во время перегоровов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые пройдут в Мюнхене в понедельник.

Издание полагает, что жителям России будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней, однако для этого нужно будет предварительно зарегистрировать загранпаспорт в консульских учреждениях. Похожий визовый режим у Японии сейчас действует с ОАЭ и Индонезией.

Газета отмечает, что японские власти рассчитывают, таким образом, смягчить позицию Москвы по вопросу заключения мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.