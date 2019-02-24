]]> ]]>
Главная Туризм Новости

В России изменили правила посадки в самолет

11:41 24.02.2019
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты. Российские аэропорты теперь смогут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, который позволит пройти на досмотр в самолет, пишут "Известия".

Предъявлять такой талон можно на экране мобильного устройства (смартфона, планшета). Бумажные билеты сохранятся, и их по-прежнему можно будет распечатать в аэропортах, однако такая процедура теперь не является обязательной.

Авиакомпании будут сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона на своем сайте.

В пресс-службе столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово сообщили о полной технической готовности обслуживать пассажиров по электронным посадочным.

Темы: Аэропорты и аэровокзалы в России, Российские авиакомпании, Министерство транспорта РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.