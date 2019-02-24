В России изменили правила посадки в самолет

11:41

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты. Российские аэропорты теперь смогут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, который позволит пройти на досмотр в самолет, пишут "Известия".

Предъявлять такой талон можно на экране мобильного устройства (смартфона, планшета). Бумажные билеты сохранятся, и их по-прежнему можно будет распечатать в аэропортах, однако такая процедура теперь не является обязательной.

Авиакомпании будут сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона на своем сайте.

В пресс-службе столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово сообщили о полной технической готовности обслуживать пассажиров по электронным посадочным.