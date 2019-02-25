]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Россиян предупредили о более частых отменах и задержках рейсов в 2019 году

11:22 25.02.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Отмены и задержки вылетов пассажирских рейсов в 2019 году во всем мире могут достигнуть 33 тысяч в день. Такой прогноз озвучили специалисты сервиса AirHelp. Их данные привело РИА «Новости»

Число пассажиров, уверены эксперты, вылеты которых будут отменены или задержаны в 2019 году, вырастет с 10 до 11 миллионов человек. Причина этому — нехватка пилотов, которую испытывают авиакомпании многих стран, а также состояние аэропортов. Некоторые воздушные гавани попросту не в состоянии справиться с существующим расписанием.

«Путешественникам стоит приготовиться к тому, что в 2019 году реже задерживаться рейсы не будут», — заметил CEO компании Хенрик Зиллмер. Это зависит как от угрозы забастовок, так и от нехватки кадров и перегруженного графика крупнейших европейских аэропортов. 

По его словам, при задержке и отмене рейса пассажиры вправе потребовать компенсацию, основываясь на европейский регламент № 261.

 Эксперты сервиса добавили, что непунктуальность авиаперевозчиков может затронуть 34,5 тысячи россиян в год. Минимум 200 рейсов ежедневно не вылетят вовремя, а время минимальной задержки составит порядка 15 минут. Наиболее напряженным для российских перевозчиков станет август, точнее — его первая половина.

Чаще всего, полагают специалисты, россияне будут летать в 2019 году в Москву и Санкт-Петербург.

Темы: Авиасообщение в России, Новости туризма и туристической отрасли
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.