Россиян предупредили о более частых отменах и задержках рейсов в 2019 году

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Отмены и задержки вылетов пассажирских рейсов в 2019 году во всем мире могут достигнуть 33 тысяч в день. Такой прогноз озвучили специалисты сервиса AirHelp. Их данные привело РИА «Новости».

Число пассажиров, уверены эксперты, вылеты которых будут отменены или задержаны в 2019 году, вырастет с 10 до 11 миллионов человек. Причина этому — нехватка пилотов, которую испытывают авиакомпании многих стран, а также состояние аэропортов. Некоторые воздушные гавани попросту не в состоянии справиться с существующим расписанием.

«Путешественникам стоит приготовиться к тому, что в 2019 году реже задерживаться рейсы не будут», — заметил CEO компании Хенрик Зиллмер. Это зависит как от угрозы забастовок, так и от нехватки кадров и перегруженного графика крупнейших европейских аэропортов.

По его словам, при задержке и отмене рейса пассажиры вправе потребовать компенсацию, основываясь на европейский регламент № 261.

Эксперты сервиса добавили, что непунктуальность авиаперевозчиков может затронуть 34,5 тысячи россиян в год. Минимум 200 рейсов ежедневно не вылетят вовремя, а время минимальной задержки составит порядка 15 минут. Наиболее напряженным для российских перевозчиков станет август, точнее — его первая половина.

Чаще всего, полагают специалисты, россияне будут летать в 2019 году в Москву и Санкт-Петербург.