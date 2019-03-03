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Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян

12:12 3.03.2019
Фото с сайта vconline.ru
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Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян. С 4 марта все виды виз для россиян вновь будут стоить $160, как это было до повышения цен на них с начала января, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Министерства иностранных дел. 

В российском МИДе назвали это шаг «хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества». По мнению российских дипломатов, он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между странами.

Посольство США в России объявило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы, в декабре 2018 г. Вашингтон также решил не выдавать визу туристам из России повторно без собеседования. Таким образом, в случае получения однократной визы на срок до одного года гражданин России платил $160, а в случае получения многократной визы сроком до трех лет – дополнительно $143, т. е. всего стоимость такой визы составляла $303.

В начале октября 2018 г. российская сторона также предложила США унифицировать сроки ожидания визовых собеседований. С апреля 2018 г. срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, утверждала представитель российского МИДа Мария Захарова. Россия, по ее словам, с мая 2018 г. в ответ увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 дней по долгосрочным визам для американцев. 

Темы: США, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Российские туристы
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Комментарии читателей
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03.03.2019, 17:13
Гость: blog2038,.

Дефицит экипажей объясняется тем, что у виз будущее намного светлее.
03.03.2019, 17:09
Гость: Лавровым

станет удобнее.
03.03.2019, 14:53
Гость: Европеец

Я без очков читать начал, мол - «Россия и США договорились на снижении цен за виллы для Россиян.»
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