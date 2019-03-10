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Евросоюз намерен ввести визы для граждан США

12:01 10.03.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Евросоюз ищет варианты ответа на недружественные шаги администрации Трампа, проявившиеся в охлаждении отношений с европейским объединением, и собирается ввести визы для граждан США.

Уже десятилетия действует режим, согласно которому для въезда в страны ЕС сроком до 90 дней американцам не требуется виза. Теперь времена, когда граждане США могут перемещаться по Европе без визы, уйдут в прошлое в 2021 году, пишет РГ.

Еще в июне 2018 года Европарламент проголосовал за то, чтобы Европейская комиссия ввела визы для граждан США. И вот теперь в Брюсселе объявили о том, что американским туристам потребуется виза нового типа, так называемая Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) - для посещения европейской Шенгенской зоны.

Шенгенская зона затрагивает 26 европейских стран, которые не имеют внутренних границ и разрешают гражданам свободно перемещаться между ними. В ЕС заявили, что для подачи заявления на ETIAS гражданам США потребуется действующий паспорт, учетная запись электронной почты, а также данные кредитной или дебетовой карты. Виза ETIAS будет действительна в течение трех лет и позволит американцам въезжать в Шенгенскую зону столько раз, сколько необходимо. Официально введение визы ETIAS в Евросоюзе аргументируют тем, что "ЕС недавно решил повысить уровень безопасности, чтобы избежать дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом".

Темы: США, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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10.03.2019, 15:18
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
10.03.2019, 15:13
Гость: Шило

Украинским сценарием попахивает?
Скоро америкосы, на европейском кордоне услышат, чисто по английски:стый,бисова дитина! Куда прешь, на ридну европейщину! Визу кажы! Понаихалы, як москали у Турцию!
10.03.2019, 13:12
Гость: Так

Проверять их надо бы тоже тщательнее - нет ли мин.
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