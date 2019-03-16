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В сирийской Пальмире началась подготовка к туристическому сезону

19:35 16.03.2019

Сирийское Управление археологического наследия Пальмиры начало работы по разбору завалов в историческом городе и возвращению ему прежнего облика в преддверии открытия туристического сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Фото с сайта Pixabay.com

Реставрационные мастерские и отвечающие за чистоту и порядок службы Управления археологического наследия Пальмиры приступили сегодня утром к разбору завалов, образовавшихся в результате нападений террористов на улицах исторического города и у пострадавших от террористической деятельности объектов.

Работы ведутся с целью вернуть прежний блеск историческому городу, подготовив его к приему туристов перед началом сезона.

Первым из подлежащих реставрации памятников стал античный амфитеатр, считающийся одной из главных достопримечательностей города, где в мирное время проводились фестивали и концерты. Центральная часть амфитеатра и колонны архитектурного комплекса тетрапилона (возведенного в 270 году прямоугольного здания) были взорваны боевиками "Исламского государства"* (ИГ*) во время захвата Пальмиры в декабре 2016-январе 2017 года.

Археологическое наследие одного из богатейших центров древней цивилизации находилось под контролем действовавших в Сирии террористов с мая 2015 года. Пальмира была освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили ее, и хотя вскоре древний город был опять освобожден, повторное их пребывание в городе оставило новые разрушения.

В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи российских специалистов, восстанавливает пострадавшие памятники.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Темы: Сирия, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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16.03.2019, 21:40
Гость: Трамп

Буквально всем, после курортов Кавказа, сириискую Пальмиру посетить хочется.
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