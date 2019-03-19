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Эксперты назвали самые дорогие города мира

19:07 19.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Гонконг, Сингапур и Париж впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit.

Всего были проанализированы данные по 133 городам мира. В качестве точки отсчета был взят уровень жизни в Нью-Йорке.

Исследователи сравнивали уровень расходов на коммунальные платежи, питание, бензин, одежду, аренду жилья, оплату школ и детских садов - в общей сложности на 160 наименований товаров и услуг.

В первую десятку самых дорогих городов также попали Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Отмечается, что Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге.

Самыми дешевыми городами мира оказались Каракас, Дамаск и Ташкент.

Темы: Рейтинги
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