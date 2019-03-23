У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

19:04

Спасательные службы эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky у западного побережья Норвегии из-за поломки двигателя.

На судне находятся 1,3 тыс. пассажиров. Около 100 из них уже эвакуированы, сообщает ТАСС.

В районе ЧП сложные погодные условия, сильный ветер и волны, высота которых составляет 6-8 метров. По словам руководителя спасательной операции Тура Андре Франка, эвакуацию проводят два вертолета. "Это займет время, но это единственная возможность при восьмиметровых волнах", - сказал он.

Лайнер двигался по направлению к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия.

В данный момент судно поставлено на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии. На место происшествия отправлены несколько спасательных судов и вертолетов. Лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенный на юго-западе страны.