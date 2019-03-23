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У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

19:04 23.03.2019
Фото с сайта cruisegid.ru

Спасательные службы эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky у западного побережья Норвегии из-за поломки двигателя. 

На судне находятся 1,3 тыс. пассажиров. Около 100 из них уже эвакуированы, сообщает ТАСС.

В районе ЧП сложные погодные условия, сильный ветер и волны, высота которых составляет 6-8 метров. По словам руководителя спасательной операции Тура Андре Франка, эвакуацию проводят два вертолета. "Это займет время, но это единственная возможность при восьмиметровых волнах", - сказал он.

Лайнер двигался по направлению к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия.

В данный момент судно поставлено на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии. На место происшествия отправлены несколько спасательных судов и вертолетов. Лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенный на юго-западе страны.

Темы: Норвегия, Судоходство
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Комментарии читателей
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24.03.2019, 00:05
Гость: Влад

Ты не психиатр, ты коновал. У тебя существуют только две болезни: то православие головного мозга, то путинизм головного мозга. Придумай что-нибудь еще - руководителей в мире очень много, впрочем, как и религий. Прикинь, какой простор для вдохновения!
23.03.2019, 23:26
Гость: ВВВ

Енто тебе не советская техника, что с кувалдой и с какой-то матерью в открытом море починить можно! Это высокотехнологичная(!) техника!
23.03.2019, 22:49
Гость: Да, что вы,

это бандеровский кит, не наш.
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