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В Сети появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

10:27 24.03.2019
Фото с сайта cruisegid.ru
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В Норвежском море второй день продолжается спасательная операция по эвакуации пассажиров круизного лайнера Viking Sky. Серьёзные проблемы с корабельным двигателем возникли днём 23 марта, после чего судно потеряло ход и начало дрейфовать. Капитан лайнера принял решение об эвакуации 1373 человек — пассажиров и членов экипажа.

Спасательная операция осложняется сильным штормом, поэтому эвакуировать людей приходится вертолётами. По последним данным, на берег удалось доставить более 300 человек, пишет RT.

Среди пассажиров нет россиян, однако четверо граждан РФ входят в состав экипажа Viking Sky.

В сети появилось видео с  круизного лайнера, снятое пассажирами. На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, бросает из стороны в сторону.

Накануне РЕН ТВ опубликовало кадры, на которых видно, как люди в спасательных жилетах бегут по палубе, заливаемой большими волнами.

Темы: Норвегия, Судоходство, Речные и морские круизы
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Комментарии читателей
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24.03.2019, 17:23
Гость: Боцман

Капитан лайнера принял решение об эвакуации 1373 человек — пассажиров и членов экипажа, и первым покинул терпящие бедствие судно, а за ним свалил и весь экипаж в соответствии с новыми правилами и нормами европейской безопасности на рабочем месте.
24.03.2019, 14:53
Гость: Владимир

ИЗГОТОВИТЕЛИ, ЭКИПАЖ И ПАССАЖИРЫ ЭТИХ ЛАЙНЕРОВ - ИДИОТЫ !
Ну уж если в морях и океанах РЕГУЛЯРНО штормит - и всё начинка летает туда - сюда, бьётся и ранит людей - то НАДО ЗАКРЕПИТЬ все эти столы, стулья, горшки с цветами и прочую дребедень ... !
А вот если одни НЕ ЗАКРЕПЛЯЮТ, а другие - это ТЕРПЯТ - то все они - ИДИОТЫ ... !
24.03.2019, 14:23
Гость: Он не глуп

Он бот на зарплате. Их тут много и не обращайте на них внимание)))
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