В Сети появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

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В Норвежском море второй день продолжается спасательная операция по эвакуации пассажиров круизного лайнера Viking Sky. Серьёзные проблемы с корабельным двигателем возникли днём 23 марта, после чего судно потеряло ход и начало дрейфовать. Капитан лайнера принял решение об эвакуации 1373 человек — пассажиров и членов экипажа.

Спасательная операция осложняется сильным штормом, поэтому эвакуировать людей приходится вертолётами. По последним данным, на берег удалось доставить более 300 человек, пишет RT.

Среди пассажиров нет россиян, однако четверо граждан РФ входят в состав экипажа Viking Sky.

В сети появилось видео с круизного лайнера, снятое пассажирами. На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, бросает из стороны в сторону.

Накануне РЕН ТВ опубликовало кадры, на которых видно, как люди в спасательных жилетах бегут по палубе, заливаемой большими волнами.