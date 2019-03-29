ФАС начала проверку деятельности известного агрегатора Booking.com

19:32

ФАС проверяет Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства. Поводом для этого послужила жалоба бизнес-объединения «Опора России», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Жалоба на сервис бронирования гостиниц связана с политикой ценового паритета. Согласно ей, в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования на других сервисах ниже, чем на Booking.com. Гостиница также не может продавать номера дешевле и на своих сайтах. Это условие дает Booking.com гарантию того, что бронирование будет осуществляться с большей долей вероятности через его площадку ввиду ее популярности. Также при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса — в среднем она составляет 20%.

Если отель нарушает требование паритета цен, его рейтинг снижается в общем ранжировании Booking.com и, соответственно, динамика бронирований сокращается. При систематическом нарушении сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами. А поскольку он — лидер рынка, отели теряют заказы.

По данным «Опоры России» со ссылкой на Travelline, в 2018 году на Booking.com пришлось 67,6% от общих заказов на онлайн-площадках. Такая доля, по мнению организации, делает положение этого сервиса на российском рынке монопольным.

В ФАС уточнили, что решение по этому вопросу будет принято через два месяца. Тем временем эксперты считают, что доказать нарушение со стороны сервиса будет проблематично. Скорее всего, служба ограничится предупреждением, полагают юристы.