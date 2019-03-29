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ФАС начала проверку деятельности известного агрегатора Booking.com

19:32 29.03.2019
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
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ФАС проверяет Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства. Поводом для этого послужила жалоба бизнес-объединения «Опора России», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

 Жалоба на сервис бронирования гостиниц связана с политикой ценового паритета. Согласно ей, в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования на других сервисах ниже, чем на Booking.com. Гостиница также не может продавать номера дешевле и на своих сайтах. Это условие дает Booking.com гарантию того, что бронирование будет осуществляться с большей долей вероятности через его площадку ввиду ее популярности. Также при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса — в среднем она составляет 20%.

Если отель нарушает требование паритета цен, его рейтинг снижается в общем ранжировании Booking.com и, соответственно, динамика бронирований сокращается. При систематическом нарушении сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами. А поскольку он — лидер рынка, отели теряют заказы.

По данным «Опоры России» со ссылкой на Travelline, в 2018 году на Booking.com пришлось 67,6% от общих заказов на онлайн-площадках. Такая доля, по мнению организации, делает положение этого сервиса на российском рынке монопольным.

В ФАС уточнили, что решение по этому вопросу будет принято через два месяца. Тем временем эксперты считают, что доказать нарушение со стороны сервиса будет проблематично. Скорее всего, служба ограничится предупреждением, полагают юристы.

Темы: Гостиничный сервис в мире, Гостиничный сервис в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2019, 22:59
Гость: сердитая бабушка

Я несколько раз бронировала отели через Booking. Конечно, это удобно, но, честно говоря они меня достали.
Я бронировала гостиницу в Калининграде с их помощью, и мне потребовалось пробыть там на несколько дней дольше, чем я забронировала через Booking. Когда я захотела продлить проживание, как и сказано в статье, цена за тот же номер оказалась выше, хотя гостиница была заполнена меньше, чем на треть.
А самое главное, я не могу теперь отделаться от рекламы Booking: на адрес моей электронной почты они практически каждый день присылают свои предложения.Некоторое время назад я общалась с человеком, который живёт в Париже. Теперь они постоянно предлагают мне отели в Париже и почему-то отличные варианты в Химках.Я ставила фильтр, я помечала их сообщения, как спам, ничего не помогает. В следующий раз буду умнее, заведу себе разовый адрес.
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