Путин одобрил туристический сбор в Санкт-Петербурге

18:38

Гостиницы Санкт-Петербурга начнут взимать с путешественников туристический сбор в размере 100 рублей в сутки. С такой инициативой выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Президент России Владимир Путин предложение уже одобрил.

Полученные от туристов деньги в Петербурге собираются направить на реконструкцию и ремонт исторического центра города. Кроме того, собранные средства помогут в развитии туристической инфраструктуры, заявил Беглов.

«Сегодня у нас около полутора тысяч зданий в центральной части города, которые входят в историческое наследие, из них 255 — это жилые дома со сложной фасадной конфигурацией. Их надо ремонтировать. Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни мало ни много 17 миллиардов рублей. Где взять эти деньги?» — риторически спросил Беглов. Его слова привел сайт издания «Ведомости».

По мнению врио губернатора, благодаря туристическому сбору городской бюджет сможет дополнительно получить миллиард рублей в год. Деньги будут взимать только с иностранцев.

Власти Петербурга ранее поддержали инициативу стать пилотным регионом для нового сбора — туристического, аналога курортного. В 2018 году Петербург посетили 15 миллионов туристов.