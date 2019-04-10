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Путин одобрил туристический сбор в Санкт-Петербурге

18:38 10.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Гостиницы Санкт-Петербурга начнут взимать с путешественников туристический сбор в размере 100 рублей в сутки. С такой инициативой выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Президент России Владимир Путин предложение уже одобрил.

Полученные от туристов деньги в Петербурге собираются направить на реконструкцию и ремонт исторического центра города. Кроме того, собранные средства помогут в развитии туристической инфраструктуры, заявил Беглов.

«Сегодня у нас около полутора тысяч зданий в центральной части города, которые входят в историческое наследие, из них 255 — это жилые дома со сложной фасадной конфигурацией. Их надо ремонтировать. Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни мало ни много 17 миллиардов рублей. Где взять эти деньги?» — риторически спросил Беглов. Его слова привел сайт издания «Ведомости».

По мнению врио губернатора, благодаря туристическому сбору городской бюджет сможет дополнительно получить миллиард рублей в год. Деньги будут взимать только с иностранцев.

Власти Петербурга ранее поддержали инициативу стать пилотным регионом для нового сбора — туристического, аналога курортного. В 2018 году Петербург посетили 15 миллионов туристов.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 23:13
Гость: Ivan

Мысль идиотов. Восстановить за деньги туристов те достопримечательности, на которые, туристы должны, по идее, любоваться и ради этого посещать город, оставляя деньги в гостиницах, музеях, магазинах... не воруйте - этого должно хватать
10.04.2019, 22:33
Гость: Я дико извиняюсь! (одесск.)

Вопрос туристического сбора - это уровень Ведмедьева.
Куда Вова вечно лезет? Руками поводить?
10.04.2019, 21:12
Гость: леня

Да не иссякнет фантазия поборщиков!! Помните Чиполино? - "Налог на воздух!!"
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