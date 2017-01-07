Россия встречает Рождество

Для православных наступил канун второго по значимости праздника – Рождества Христова

Для православных наступил канун второго по значимости праздника – Рождества Христова. А сегодня пока еще – Рождественский сочельник.

Название «Сочельник» происходит от слова «сочиво». Так называется особенное постное блюдо, готовящееся в этот день, которое представляет собой пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами. По церковной традиции сочельник называют еще Навечерием, поскольку он предшествует Рождеству Христову, наступающему сегодня в полночь.

Рождественский сочельник – последний день Рождественского поста, который, начавшись 28 ноября, длится 40 дней. В канун Рождества православные особенно тщательно готовятся к наступающему празднику, весь день их наполнен особым праздничным настроением.

Утром в Сочельник по окончании литургии и следующей за ней вечерней в центр каждого храма выносится свеча, и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову, который начинается со слов: «Рождество Твое, Христе Боже наш...». Тропарем в православной церкви называется краткое молитвенное песнопение, раскрывающее сущность праздника.

Согласно евангельскому преданию, когда правивший Иудеей римский император Август объявил перепись населения, то каждый должен был записаться именно там, откуда он был родом. Праведный Иосиф отправился с обрученной ему Девой Марией в свой родной город Вифлеем. В приемном доме не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных (вертепе), где и родился Спаситель.

Младенца Богородица положила в ясли. Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, извещенные Ангелом. Вслед за ними пришли волхвы (восточные мудрецы-язычники), узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Христа и потому именуется Вифлеемской.

Перед праздником Рождества многие благочестивые верующие вообще не вкушают пищи, а к 10 часам вечера идут в храм, где и встречают праздник. Лишь при появлении на небе первой звезды (символа звезды Вифлеемской) можно отведать сочиво. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке (Мф. 2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.

6 января праздничные богослужения проходят во всех действующих храмах России и во многих русских приходах за рубежом (всего в мире насчитывается свыше 29 000 приходов РПЦ).

В ночь с 6 на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит встречу Рождества Христова в храме Христа Спасителя. Ночная праздничная служба продлится несколько часов. Ожидается, что в крупнейшем храме Русской Церкви в эту ночь, как и в предыдущие годы, соберется более 5000 человек.

Прямую трансляцию богослужения начнут 6 января в 23:00 телеканалы «Первый», «Россия», «Спас» и Russia Today. Патриаршее богослужение будет транслироваться и в Интернете – на порталах «Патриархия.ru», РИА «Новости» и «Православие и мир».

Праздник Рождества Христова вызвал к жизни множество народных обычаев, в т. ч. Рождественские колядки. Обычай колядовать на Рождество появился уже после Крещения Руси. Колядовать стали все: и взрослые, и дети. Но колядовали разными группами: отдельно бабы с мужиками, отдельно подростки и дети. Считалось, что чем больше за день зайдет колядовщиков в дом, тем лучше. Начинали колядовать с рождественской ночи, сразу после службы, и продолжали до самого Крещения.