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Россия встречает Рождество

11:00 7.01.2017 , Роман Дорофеев
Литургия в храме Христа Спасителя в Москве
Литургия в храме Христа Спасителя в Москве

Справка km.ru

Первые сообщения о появлении праздника Рождества и праздновании его 25 декабря относятся к середине

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Для православных наступил канун второго по значимости праздника – Рождества Христова

Для православных наступил канун второго по значимости праздника – Рождества Христова. А сегодня пока еще – Рождественский сочельник.

Название «Сочельник» происходит от слова «сочиво». Так называется особенное постное блюдо, готовящееся в этот день, которое представляет собой пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами. По церковной традиции сочельник называют еще Навечерием, поскольку он предшествует Рождеству Христову, наступающему сегодня в полночь.

Рождественский сочельник – последний день Рождественского поста, который, начавшись 28 ноября, длится 40 дней. В канун Рождества православные особенно тщательно готовятся к наступающему празднику, весь день их наполнен особым праздничным настроением.

Утром в Сочельник по окончании литургии и следующей за ней вечерней в центр каждого храма выносится свеча, и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову, который начинается со слов: «Рождество Твое, Христе Боже наш...». Тропарем в православной церкви называется краткое молитвенное песнопение, раскрывающее сущность праздника.

Согласно евангельскому преданию, когда правивший Иудеей римский император Август объявил перепись населения, то каждый должен был записаться именно там, откуда он был родом. Праведный Иосиф отправился с обрученной ему Девой Марией в свой родной город Вифлеем. В приемном доме не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных (вертепе), где и родился Спаситель.

Младенца Богородица положила в ясли. Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, извещенные Ангелом. Вслед за ними пришли волхвы (восточные мудрецы-язычники), узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Христа и потому именуется Вифлеемской.

Перед праздником Рождества многие благочестивые верующие вообще не вкушают пищи, а к 10 часам вечера идут в храм, где и встречают праздник. Лишь при появлении на небе первой звезды (символа звезды Вифлеемской) можно отведать сочиво. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке (Мф. 2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.

6 января праздничные богослужения проходят во всех действующих храмах России и во многих русских приходах за рубежом (всего в мире насчитывается свыше 29 000 приходов РПЦ).

В ночь с 6 на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит встречу Рождества Христова в храме Христа Спасителя. Ночная праздничная служба продлится несколько часов. Ожидается, что в крупнейшем храме Русской Церкви в эту ночь, как и в предыдущие годы, соберется более 5000 человек.

Прямую трансляцию богослужения начнут 6 января в 23:00 телеканалы «Первый», «Россия», «Спас» и Russia Today. Патриаршее богослужение будет транслироваться и в Интернете – на порталах «Патриархия.ru», РИА «Новости» и «Православие и мир».

Праздник Рождества Христова вызвал к жизни множество народных обычаев, в т. ч. Рождественские колядки. Обычай колядовать на Рождество появился уже после Крещения Руси. Колядовать стали все: и взрослые, и дети. Но колядовали разными группами: отдельно бабы с мужиками, отдельно подростки и дети. Считалось, что чем больше за день зайдет колядовщиков в дом, тем лучше. Начинали колядовать с рождественской ночи, сразу после службы, и продолжали до самого Крещения.

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Комментарии читателей
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07.01.2017, 12:38
Гость: Религия - это обман!

Ерунду вы говорите! На Западе (в Европе) никогда не встречают Рождество с петардами.
Это тихий семейный праздник, когда собирается вся семья и делаются друг другу подарки!
А вот в Новогодний вечер там уж, действительно, отрываются "по полной"!))))))
Там фейерверков ещё побольше чем в России. Города на другой день после встречи Нового года похожи на мусорные свалки! Использованные петарды и хлопушки, конфети и обертки от конфет и пр. сладостей!
Так что, культура встречи Рождества там есть!
У нас же, в России, встреча Рождества превращается в пародию, так как встречаем мы Новый год обильным застольем, вместо того, чтобы поститься сорок дней!)))
Да, и вообще, мы выросли в атеистическом государстве! И для нас, встреча Рождества Христова - не более чем дань традиции.
07.01.2017, 10:08
Гость: скептик

"Благодатный огонь сходит только на Православную пасху по молитве Православного епископа.
Он - дело рук Божиих, никто из людей его не поджигает.
Именно по этой причине ни у католиков, ни у протестантов нет благодатного огня."

Кое-кто немножечко подзабыл:
Во-первых, что Рождество - это поминки церковные массовые по умершим;
Во-вторых, что некие римские начальники, жившие очень и очень давно, прибили гвоздями некоего Иисуса к огромному деревянному кресту за ноги и за руки и оставили так умирать в жару; воздвигли сиё великое сооружение на горе Вифлием. Толпа народу тогдашнего любовалась зрелищем казни.
Затем, как бы раскаявшись, решили того иудея обожествить.
Видимо, действительно, есть чему порадоваться и у кого милости испросить и здоровья, и благополучия.
Правда, сарказм получается, если сказочки убрать.
07.01.2017, 08:46
Гость: Епископ Пшиш

Ни у католиков, ни у протестантов нет благодатного огня, но их это нисколько не напрягает. Возможно, потому, что они знают, как это делается.
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