12 июня — праздник, бессмысленный во всех отношениях

Лучше бы День России отмечался, например, в день рождения Александра Пушкина

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». Эта дата и стала со временем Днем России. Сначала ее праздновали как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», но с 2002 года, то есть уже при Владимире Путине, праздник принял нынешний вид.

Конечно, 12 июня – это не только День России. Дата эта во всех отношениях знаменательна. Например, именно в этот день родился Джордж Буш-старший, занимавший пост президента США в 1990 году, в момент принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Так что, как поговаривают злые языки, этот документ был подарком американскому лидеру ко дню рождения.

Больше того, 12 июня 2012 года празднует 98-летие Дэвид Рокфеллер – глава знаменитой олигархической династии. Выходит, сторонники Ельцина и ему угодили. Дедушка может с гордостью вспоминать минувшие дни. Буш-старший и Рокфеллер могут быть вполне довольны – Россия празднует их день рождения так, как Британия празднует День рождения Елизаветы Второй. Буш с Рокфеллером могут считать себя настоящими королями России.

Впрочем, 12 июня 1991 года состоялось еще одно знаменательное событие – Борис Ельцин был избран президентом РСФСР. Так что, потрафив сильным мира сего, будущий диктатор и себя не забыл.

Нужно ли праздновать День России сегодня? Очевидно, что исторический бэкграунд – ни уму, ни сердцу. Вы же не хотите поздравлять с «днем варенья» Буша-старшего, дорогой читатель? А тогда что же делать?

В истории каждой страны день обретения независимости – знаменательный день. Но в нашей национальной психологии 12 июня так не воспринимается, потому что Россия многие века была самостоятельным государством. Попытки же объявить, что Россия – государство молодое, которому всего 20 лет и потому это день рождения страны, вызывают хохот. Даже бывший президент Дмитрий Медведев, сделавший подобное заявление, затем был вынужден поправиться и сказать о тысячелетней истории России.

Путин, объявив 12 июня Днем России, пошел на компромисс. Ведь с 2002 года можно сказать, что в этот день уже не празднуется принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Теперь это праздник, посвященный стране в целом.

Но тогда невозможно объяснить, почему он назначен именно на эту дату. В году много хороших дней. Британская королева, например, празднует день рождения не тогда, когда она действительно родилась, а в одну из суббот июня. Почему? Да погода в июне, как правило, хорошая. Ввел это правило король Эдуард Седьмой, родившийся 9 ноября. В этот день погода в Англии обычно плохая. Вот и решили перенести на лето. Иначе говоря, государственные соображения могут заставить перенести официальный праздник на противоположную сторону календаря – было бы желание.

У нас советский гимн звучит с новыми словами. Зато флаг остается трехцветным, как и было принято во времена Ельцина. Иначе говоря, с точки зрения символов, у нас хлипкий компромисс между «достижениями демократии» 90-х годов и советским периодом. Объединить две разных идеологии невозможно, да и не нужно.

Значит, нужно искать точки национального консенсуса. В истории России есть бесспорные фигуры. Например, Александр Сергеевич Пушкин. Наш крупнейший национальный поэт родился 6 июня 1799 года. То есть его день рождения находится в календаре почти рядом с Днем России. Ранее день рождения Пушкина никак не праздновался. Лишь в 2011 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ, в соответствии с которым 6 июня провозглашено Днем русского языка.

Конечно, День русского языка важен. Но лучше, если он будет проводиться тогда, когда идут занятия в школах.

День рождения Пушкина как раз и можно объявить Днем России. В конце концов, в этот день родилась современная русская культура, которая достигла мирового признания. При этом фигура Пушкина идеологически нейтральна. Великий поэт жил в 19-м веке, задолго до противостояния «красных» и «белых».

Поэтому перенос праздника на дату его рождения мог бы примирить решительно всех и, главное, дать смысл Дню России. Потому что сегодня для подавляющего числа жителей страны День России является еще одним выходным днем, смысл которого совершенно непонятен.

Даже лужковский праздник День Москвы гораздо более осмысленен, чем День России. Ведь в День Москвы отмечается основание города. Поэтому горожане могут праздновать его с чистой совестью – он всех объединяет. Даже после отставки Лужкова.

Но мало найдется желающих праздновать день прихода Ельцина к власти, или тем более день рождения президента США Буша-старшего. Потому и не уважаем в народе День России. Так что перенос этого праздника на 6 июня был бы решением осмысленным и придающим этому торжеству содержание. Если этого не произойдет, мы будем и дальше праздновать 12 июня неизвестно что.

Нормальная страна должна праздновать четыре праздника – весенний, летний, осенний и зимний. С зимой понятно – место зарезервировано под Новый год и Рождество Христово. Осенью у нас осмысленный день национального единства 4 ноября. Но власть его по непонятной причине никак не празднует, хотя посвящен он изгнанию поляков из Москвы и сохранению независимости России.

Весной у нас празднуется День Победы. Праздник также осмысленный, власть его празднует, в результате он свою функцию исполняет, хотя и все хуже с каждым годом, ибо власти провозгласили его праздником своей победы, а не победы русского народа.

Так что необходимо исправить День России. Перенос его на день рождения нашего величайшего национального поэта представляется мне приемлемым решением. Другое дело, насколько быстро это поймут власти?