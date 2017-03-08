Восьмое марта в России: история и современность

История этого дня связана с протестным движением и борьбой за права женщин

Сегодня россияне отмечают Международный женский день, или, как он называется в ООН, Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Международный женский день ежегодно празднуется в России с 1921 года, когда было постановлено увековечить выступления женщин 8 марта 1917 года, что по старому стилю соответствовало 23 февраля и предшествовало Февральской революции.

Ранее, в 1910 году, Клара Цеткин на Второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить Международный женский день. А в 1977 году ООН призвала все страны признать 8 марта днем борьбы за женские права.

Существует мнение, что в основе традиции праздновать женский день лежит марш протеста против низких заработных плат и плохих условий труда, устроенный работницами текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка 8 марта 1857 года. Однако писательница Франсуаза Пик в нескольких статьях показала, что данный факт не находит подтверждения, а легенда, вероятно, была придумана в 1955 году, в разгар холодной войны, чтобы отделить традицию праздника от коммунистической идеологии, что было важно для борцов за права женщин в Западной Европе и США.

8 марта 1901 года в Чикаго прошла первая в истории демонстрация протеста женщин-домохозяек – так называемый «кастрюльный бунт». Спустя семь лет, 8 марта 1908 года, американки провели «Марш пустых кастрюль» в масштабе всей страны, требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и равных с мужчинами прав. Левые партии США провозгласили этот день национальным женским днем, однако сейчас этот день не считается праздником.

На Второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа 1910 года в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, Клара Цеткин предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

В России международный женский день впервые отпраздновали в 1913 году в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и социального равноправия женщин. Одно из самых мощных женских выступлений прошло в Петрограде 8 марта 1917 года и непосредственно предшествовало Февральской революции. Как память об этом, в 1921 году на Второй коммунистической женской конференции было решено праздновать женский день каждый год.

Первые упоминания о праздновании женского дня приходятся на эпоху Древнего Рима. Более 2000 лет назад он отмечался как день свободно рожденных женщин и приходился на весеннюю пору. Римлянки по этому случаю посещали храм богини Весты – покровительницы семейного очага и жертвенного огня. Мужчины делали подарки своим матерям, женам, дочерям и сестрам.

Примерно в то же время, в I веке нашей эры, на территории современного Вьетнама зародился аналогичный праздник почитания женщин, названный Днем памяти двух сестер Чынг – девушек, возглавивших освободительную борьбу против Ханьской империи. Попав в окружение, сестры бросились в реку, чтобы не сдаваться в плен. С этих пор героизм вьетнамских женщин был воспет в легендах и исторических рассказах. В ХХ веке этот праздник вернулся во Вьетнам в виде 8 марта, который празднуется в семьях и коллективах, но выходным днем не считается.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-Центром» незадолго до праздника, отношение россиян к женщинам-политикам за последний год резко ухудшилось.

В целом не одобряют ведение женщинами политической деятельности 30% жителей России, тогда как год назад таких было только 20%. Каждый второй опрошенный (54%) не готов увидеть женщину во главе России в ближайшие 10-15 лет.

Доля россиян, которые не хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, выросла за год с 28% до 38%. Число сторонников равноправия в этом вопросе снизилось с 64% до 56%.

Жители России также сравнили, кому в нашей стране приходится тяжелее - мужчинам или женщинам. Так вот по результатам опроса фонда «Общественное мнение», около половины россиян (48%) считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам. В том, что тяжелее живется мужчинам, уверены только 9%. Остальные респонденты считают, что жизнь мужчин и женщин в России одинакова.

Наши соотечественники, уверенные в том, что жизнь слабого пола сложнее, объяснили свою позицию тем, что «домашние заботы и воспитание детей больше приходятся на женщин, на женщине лежит ответственность за семью и женщинам труднее найти работу».