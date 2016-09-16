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Захмелевшую медведицу пришлось увозить с участка дачников в ящике

10:34 16.09.2016
Фото предоставлено Ракдио «Комсомольская правда»
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В Хабаровске произошла необычная история. Гималайская медведица захмелела и забралась поспать в сарай местных дачников.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Юлия Вандышева.

«Дачники, приехав к себе на участок, обнаружили в сарае молодую гималайскую медведицу, с которой произошел забавный случай. Медведица пришла на запах груш, которые упали на территорию участка», — сообщила журналист.

По словам корреспондента, груши на тот момент были уже забродившие. Животное съело фрукты, захмелело и уснуло.

«Люди испугались медведицу, хотя она достаточно маленькая, ей всего два или три года и она не представляет опасности для человека. Приехали охотоведы, разбудили мишку, хотя она очень не хотела вставать и тем более идти в лес. Пришлось «выдать» ей специальный ящик и отвезти ее за 12 километров в заповедник. Медведицу выпустили, когда она протрезвела», — добавила Вандышева.

Работники заповедника пожелали Маше — именно так зовут медведицу — употреблять поменьше алкоголя. А местным жителям — вовремя убирать опавшие фрукты, чтобы не доводить животных до греха.

Темы: Россия, Хабаровск
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 13:51
Carlos

Захмелевшие медведи и прочие лоси с кабанами куда менее опасны, чем обдолбанные гастарбайтеры.
16.09.2016, 13:16
Роман у

И чем тебе помешала маленькая медведица?Захотелось пострелять иди на войну,амеры сейчас зажгли много точек по земному шару!
16.09.2016, 12:02
Роман

А каково жить местным жителям, по дворам которых ходят дикие медведи, а они даже не имеют права защититься?
давно пора ввести право отстреливать и убивать животных, раззоряющих хозяйства селян, без оглядок на лицензии, красные книги и прочее....
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