Миллиарды Захарченко связали с откатами топ-менеджерам нефтянки

Обнаруженные по делу полковника Дмитрия Захарченко, возглавлявшего в МВД управление «Т» по расследованию преступления в топливно-энергетическом комплексе, многомиллиардные суммы наличными могут быть реквизированными им «откатами» для топ-менеджеров нефтегазовых компаний, сообщила в пятницу, 16 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По мнению участников расследования, изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли и были "откатами", предназначенными для передачи топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний.

Оперативники управления "Т" ГУЭБиПК МВД, которое возглавлял Захарченко, по долгу службы интересовались подрядами нефтяных и газовых компаний на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Желающих получить доступ к освоению огромных сумм по этим подрядам много. И нередко в тендерах побеждали претенденты, готовые отдать наличными до 30% стоимости заказа топ-менеджерам корпораций, согласившимся им помочь.

Один из собеседников газеты назвал подобным откат "налогом на башню" — центральный офис компании-заказчика. По версии оперативников, подрядчик для получения наличных брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.

Ей перечислялась сумма, необходимая для уплаты отката. После этого фирма-однодневка обналичивала средства через аффилированный с участниками преступной схемы банк и самоликвидировалась.

Следователи считают, что эти схемы отслеживал Захарченко с подчиненными. Получив от них информацию, полковник вмешивался в схему в момент, когда откат уже был сформирован, обналичен и готов банком к передаче.

Посредник от Захарченко встречался с банкиром, объяснял ему грозящий срок и не предлагал за неиспользование компромата заплатить определенной процент от суммы отката. А просто забирал весь откат целиком. Этим и объясняются поражающее воображение суммы, изъятых по делу Захарченко.

Источники "Коммерсанта" рассказали, что сейчас следствие анализирует все проведенные управлением "Т" проверки и оперативные разработки. Уже проведены допросы банкиров и руководителей крупных строительных фирм. Их статус зависит от их показаний. Все они могут стать соучастниками хищений либо же потерпевшими по делу.

Задержание полковника Захарченко было произведено 9 сентября в его служебном кабинете в офисе ГУЭБиПК на Новорязанской улице. В его машине были обнаружены 15 млн рублей, о происхождении которых Захарченко не смог ничего рассказать.

При обысках в квартире сестры Захарченко были обнаружены €2 млн и $120 млн на общую сумму в 8 млрд рублей.

В отношении Захарченко возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса России: 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и 290 (взятка в особо крупном размере). Все они объединены в одно производство.