Захарченко назвал обвинения против него «сфабрикованными»

Полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко считает, что обвинения против него были сфабрикованы с целью смещения его с должности. В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что ему известно, кто стоит за возбуждением уголовного дела.

Свою версию произошедшего он пообещал рассказать позднее. «На остальные вопросы я буду готов ответить 22 сентября. Надеюсь, что меня доставят в Мосгорсуд, где адвокаты будут обжаловать обыски и мой арест», - рассказал полковник изданию.

По словам Захарченко, восемь с половиной миллиардов рублей в иностранной валюте, обнаруженные на квартире у его родственницы, ему не принадлежат. Он заявил, что не знает, чьи это деньги. При этом предположил, что их собственник скоро найдется.

Полковник также опроверг одну из выдвинутых следствием версий – о семейном бизнесе в виде оказания помощи банкам, которым грозил отзыв лицензий.

Захарченко был задержан несколькими днями ранее и в настоящее время находится под арестом. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 3 статьи 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и части 6 статьи 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ.

Некоторое время назад стало известно, что следствие выдвинуло очередную версию происхождения изъятых у полковника средств. Предполагается, что они могли быть «откатами», предназначавшимися топ-менеджерам крупнейших отечественных нефтекомпаний.

