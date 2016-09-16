Россельхознадзор приостановил ввоз в РФ продуктов из Египта

Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию из Египта некоторых овощей и фруктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы ведомства Юлию Швабаускене.

По ее словам, речь идет о картофеле, томатах и цитрусовых. Запрет начнет действовать с 22 сентября.

Собеседница агентства пояснила, что причиной для ввода ограничения стала недостаточно эффективная работа фитосанитарной системы Египта – Россельхознадзор неоднократно выявлял в поставляемой продукции карантинные объекты. Запрет на поставки указанной продукции будет действовать до российско-египетской встречи на экспертном уровне, отметила Швабаускене. Дату встречи она не назвала.

По данным агентства, накануне Россельхознадзор предупредил Египет о намерении ввести ограничения на поставки плодоовощной продукции и предложил фитосанитарной службе страны разобраться в ситуации. Однако ответа от египетской стороны не поступило.

